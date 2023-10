Cfs Napoli al Saie di Bari: sicurezza nei cantieri e la formazione sempre al centro

“La nostra partecipazione al SAIE 2023, la fiera delle costruzioni più importante in Italia, dal 19 al 21 ottobre a Bari, rappresenta un momento cruciale per l’attività del CFS Napoli. Il mondo dell’edilizia è attraversato da importanti cambiamenti e innovazioni. Servono occasioni di confronto come questo per valorizzare e rendere attrattivo un comparto centrale per l’economia, la tenuta sociale e la sostenibilità del nostro Paese. Vogliamo sottolineare in maniera sempre più forte l’importanza che il CFS di Napoli riveste nell’ambito della formazione e della sicurezza in edilizia” lo dichiara Roberta Vitale, Presidente del Centro Formazione sicurezza di Napoli, ente bilaterale del settore edilizia, in occasione della partecipazione al SAIE presso la Fiera del Levante a Bari.

‘Il settore, che conta 1,7 milioni di addetti, ha bisogno di costante attenzione e sensibilizzazione delle maestranze e delle imprese: il rispetto delle regole e l’utilizzo delle nuove tecnologie sono alleate nello sviluppo del comparto, la tutela della sicurezza e la sostenibilità. Noi del CFS Napoli siamo in prima fila”. prosegue Massimo Sannino, Vicepresidente di CFS NAPOLI.

Il CFS Napoli, ospitato all’interno dello stand Formedil, è protagonista in varie attività previste durante la tre giorni dell’evento nazionale: “Saremo impegnati – spiega il direttore del CFS Mattia D’Acunto – nella dimostrazione sull’utilizzo della realtà virtuale per la sicurezza in cantiere, l’applicazione di nuovi materiali sempre più ecosostenibili, l’illustrazione di tutti gli strumenti in possesso dei nostri tecnici usati per misurare il grado di sicurezza sui luoghi di lavoro. Un momento interessante non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti gli ospiti, curiosi di vedere in concreto come si opera ‘sul campo’ per tutelare la sicurezza degli operai”.

Previsto anche un momento aggregazione in chiusura dell’evento, il 20 ottobre presso il padiglione 20: per l’occasione i capi cantiere saranno impegnati nella costruzione di un forno da pizza che verrà donato al Formedil Bari.