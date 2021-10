Addio ai The Disney Store in Campania. Oggi, 4 ottobre, chiuderà i battenti anche il negozio di via Toledo a Napoli. Il 27 settembre aveva chiuso quello all’interno del Centro commerciale Campania, in provincia di Caserta.

Sono 36 i dipendenti coinvolti, 23 nel negozio di Napoli, in maggioranza donne, che è aperto da 21 anni, e 13 nel punto vendita di Caserta, su un totale di circa 240 dipendenti dei The Disney Store in Italia che perderanno il posto di lavoro.