Zuegg lancia “Senza Residui di Pesticidi”, l’unica gamma di nettari senza residui di pesticidi al momento della raccolta.

Zuegg, storica azienda veronese che dal 1890 fa della frutta la propria passione, compie un nuovo ed importante passo verso la sostenibilità, finalizzato ad armonizzare prodotti, natura e stili di vita, introducendo per la prima volta in Italia Zuegg Senza Residui di Pesticidi, l’unica gamma di nettari senza residui di pesticidi al momento della raccolta. La frutta senza residui di pesticidi è superiore per sicurezza, sostenibilità e non contiene tracce di pesticidi chimici. Ovvero le sostanze utilizzate per preservare la frutta dagli attacchi degli insetti, che con il nostro tipo di agricoltura naturale non restano né nella buccia né nella polpa.

Si tratta di un progetto unico nel suo genere, che dimostra il concreto e costante impegno di Zuegg per un’agricoltura sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Forte della propria esperienza e competenza maturata direttamente sul campo, l’azienda veronese scommette sulla protezione della biodiversità del territorio e sul rispetto sia dei cicli della natura che delle comunità in cui opera, anticipando così il cambiamento e facendosi promotrice di un nuovo mind-set per l’intera filiera.

I nuovi nettari Zuegg Senza Residui, in formato da 500 ml, sono presenti in tre referenze: Albicocca, Pesca e Pera, i gusti mediterranei per eccellenza. Anche il packaging è sinonimo di garanzia e riflette la linea di sostenibilità intrapresa dall’azienda: esclusivamente bottiglie in vetro 100% riciclabile. Una gamma premium sinonimo di qualità e sicurezza contenente solamente 3 ingredienti: 60% di frutta italiana selezionata, acqua e zucchero, senza conservanti, coloranti e aromi. Puro nettare corposo che nasce dalla migliore frutta italiana e che regala un’esperienza gustativa superiore, un piacere intenso che incanta il palato e nutre tutti i sensi.

Tutti i prodotti Zuegg racchiudono, indistintamente, solo il meglio della frutta e sono realizzati secondo i più elevati standard di qualità e sicurezza. Questo perché il legame che la famiglia Zuegg ha con la terra da generazioni si rispecchia nell’impegno dell’azienda nell’adottare metodi di agricoltura sostenibile. Una vocazione naturale che abbraccia i frutteti, ma anche le persone che ci lavorano. Fondamentale è infatti il ruolo degli agricoltori, che ogni giorno contribuiscono con passione all’attività produttiva della filiera e senza i quali sarebbe impossibile raccogliere i frutti della terra.

ZUEGG, nata nel 1890 a Lana d’Adige come piccola attività agricola familiare, in oltre centotrenta anni di storia, è diventata un gruppo industriale internazionale. Un percorso che ha accompagnato, e continua a soddisfare, le abitudini alimentari di milioni di italiani appassionati di frutta, riuscendo comunque a mantenere ben salda la filosofia di rispetto e amore per la naturalità e la genuinità che l’hanno contraddistinta per generazioni. Con oltre 585 addetti ed un giro d’affari pari a circa 266 milioni di euro (fatturato 2019) mira a diventare il principale esperto di frutta a livello europeo, allargando la sua sfera di intervento anche all’agronomia, selezionando e lavorando i migliori cultivar di frutta in Italia e in Europa. Confetture e succhi di frutta nascono dal forte legame tra natura e ambiente per offrire benessere e stile di vita sano.

