Come scambiare correttamente Bitcoin o Altcoin

L’avvento di Bitcoin è una svolta nel mondo della valuta. È una valuta digitale (chiamata criptovaluta) che è precisamente simile alle valute Fiat con denaro reale). Sebbene la struttura e il funzionamento di questa ultima forma di denaro siano abbastanza diversi dal denaro reale, tuttavia può funzionare più o meno allo stesso modo del denaro reale. Attualmente, le persone non stanno prendendo sul serio la criptovaluta, ma potrebbe portare un drastico cambiamento nel mondo quando otterrà l’accettazione in tutto il mondo. L’elemento principale della criptovaluta è il suo alto potenziale per un ampio spettro di applicazioni.

Informazioni importanti per i cripto-commercianti

La criptovaluta abita nel mondo virtuale, ma è progettata per le prestazioni nel mondo reale. Finora sono esistite molte controversie sul ruolo delle criptovalute nelle attività mondiali. Oltre cinquemila criptovalute (altcoin) hanno fatto il loro ingresso in questo mondo dopo Bitcoin. Tuttavia, pochissimi di loro sono stati in grado di mantenere il loro status impressionante tra gli appassionati di criptovaluta. Ecco l’elenco delle prime dieci criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Bitcoin (BTC) $ 128 miliardi Ethereum (ETH) $ 19,4 miliardi XRP (XRP) $ 8,22 miliardi Tether (USDT) $ 6,4 miliardi Bitcoin Cash (BCH) $ 4,1 miliardi Bitcoin SV (BSV) $ 3,4 miliardi Litecoin (LTC) $ 2,6 miliardi EOS (EOS) $ 2,4 miliardi Binance Coin (BNB) $ 2,4 miliardi

10.Tezos (XTZ) $ 1,5 miliardi

Bitcoin è rimasto in cima a tutte le principali criptovalute senza un cambiamento nel suo rango nel decennio della sua esistenza. Gli alti e bassi del prezzo delle criptovalute sono un fenomeno naturale, ma Bitcoin è sempre rimasto la prima preferenza degli investitori. Non si possono prevedere le tendenze future nel commercio di criptovalute, ma ci si può fidare di Bitcoin dal punto di vista degli investimenti. L’obiettivo principale di questa discussione è fornire informazioni utili ai nuovi appassionati di criptovaluta sul modo giusto di investire nella criptovaluta attraverso un commercio di criptovaluta redditizio. È possibile visitare siti Web come bitcoin revolution per ottenere ulteriori informazioni su questo argomento.

Tipi di criptovaluta a breve termine

Il trading di bitcoin non è né troppo semplice né complicato. Può essere fatto utilizzando i seguenti metodi:

Day trading: questo metodo è adatto per ricavare profitti da movimenti quotati a breve termine. In questo metodo di trading, i trader conducono più operazioni durante l’intera giornata. Passano molto tempo, dall’inizio della giornata fino alla chiusura, restando attaccati agli schermi dei computer, osservando i movimenti del mercato e intraprendendo le loro azioni. Di solito chiudono tutti i loro scambi entro la fine di ogni giornata.

Scalping: lo scalping è adatto ai trader che si concentrano sul trading a brevissimo termine. Lo scalping si basa sul concetto che si concentra su piccoli profitti limitare i rischi. Gli scalper possono fare dozzine, o anche centinaia di operazioni, in un giorno. Lo scalping è estremamente utile per i trader che non vogliono correre rischi elevati nel trading a breve termine.

Swing trading: i trader che non possono monitorare costantemente lo schermo del computer durante il giorno utilizzano questo metodo di trading. Vedono un quadro generale ma limitando i loro sforzi. Cercano di individuare l’inizio di uno specifico movimento di prezzo, quindi entrano nel commercio. Uno swing trader di solito apre una posizione di trading e la tiene aperta per settimane o addirittura mesi fino a quando non si ottengono i risultati desiderati. Cerca di trarre vantaggio dall’oscillazione naturale dei cicli dei prezzi.

Come fare previsioni

I commercianti di criptovaluta o Bitcoin a breve termine devono osservare regolarmente i movimenti dei prezzi nel mercato. Dovrebbero analizzare la situazione per le giuste previsioni. Sebbene molte piattaforme di trading automatizzate forniscano assistenza per l’analisi, tuttavia è auspicabile che un trader applichi la propria mente nel confrontare i risultati analitici delle piattaforme di trading. Esistono due tipi di analisi: fondamentale e tecnica.

L’analisi fondamentale valuta il settore di Bitcoin, le notizie sulla valuta, gli sviluppi tecnici di Bitcoin (come la rete dei fulmini), i regolamenti in tutto il mondo e qualsiasi altra notizia o problema che possa influire sul successo di Bitcoin.

L’analisi tecnica cerca di prevedere il prezzo studiando le statistiche di mercato, come i movimenti dei prezzi passati e i volumi di scambio. Il presupposto fondamentale alla base dell’analisi tecnica è questo: indipendentemente da ciò che sta accadendo attualmente nel mondo.

Conclusione

Un trader di criptovalute o Bitcoin può raggiungere il successo selezionando il giusto metodo di trading e facendo previsioni quasi corrette utilizzando la piattaforma di trading ei metodi di analisi.