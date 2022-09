Consiglio comunale: Approvato il bilancio dell’ABC per il triennio 2019-2021.

Il Consiglio comunale, presieduto da Vincenza Amato, si è riunito oggi nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino alla presenza di 28 consiglieri. In apertura il sindaco Gaetano Manfredi ha ricordato, ad un anno dalla scomparsa, l’editore Tullio Pironti che ha dedicato la vita ai libri portando la grande letteratura a Napoli e scoprendo grandi scrittori. Per il Sindaco è stato un amico della città che ha lottato, da grande pugile quale era, per conservare la tradizione napoletana dell’editoria. E su questo, come Consiglio comunale, dobbiamo riflettere, per capire come fare a sostenere questo settore che oggi attraversa una grande crisi. A lui, che è stato un grande napoletano, ha concluso il Sindaco, va oggi il nostro pensiero Sono seguiti gli interventi dei consiglieri su questioni urgenti, dove l’Aula ha espresso solidarietà e vicinanza alla popolazione delle Marche duramente colpita da un’alluvione.

Dopo la verifica del numero legale, constatato in 24 presenti, è stata approvata a maggioranza, con l’astensione di Toti Lange e Rosario Palumbo e il voto contrario di Giorgio Longobardi, Catello Maresca e del gruppo Forza Italia, la deliberazione n. 330 del 13/09/2022, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto l’approvazione dei bilanci di esercizio al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 dell’azienda speciale ABC Acqua Bene Comune.

Successivamente è stata discussa la deliberazione di G.C. n. 328 avente ad oggetto l’affidamento in concessione a terzi, fino al 31/12/2027, del servizio di illuminazione votiva e ambientale nei cimiteri cittadini. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione del consigliere Lange.

Sempre a maggioranza, con l’astensione di Lange, è stata approvata la deliberazione n. 276 del 20/07/2022, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto le modifiche e integrazioni alla Sezione Operativa Parte I e II del Documento Unico di Programmazione DUP 2022-2024. Poi l’attenzione dei consiglieri è stata dedicata alla deliberazione n. 277 del 20/07/2022, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, da espletarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con validità quinquennale. Messa in votazione per appello nominale, la seduta è stata sciolta per la presenza in Aula di 20 consiglieri.

Si tratta di un importante tassello per il rafforzamento del servizio idrico in città: l’approvazione del bilancio di Abc consente infatti di ottenere l’affidamento del servizio dall’Ente idrico campano e così partecipare ai progetti del Pnrr accedendo a nuovi e determinanti fondi”, il commento del sindaco Gaetano Manfredi. “L’approvazione in Consiglio Comunale degli ultimi bilanci di ABC è una notizia molto importante innanzitutto perché abbiamo allineato una situazione che aveva accumulato un ritardo e questo mette l’azienda in condizioni di essere molto più operativa. Si tratta di un passo in avanti importante, lo scorso anno quando ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione molto sperequata tra il bilancio del Comune e i bilanci delle partecipate con questo atto mettiamo una condizione di novità chee fa ben sperare per il futuro”. Lo ha dichiarato l’Assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta “Importante approvazione del Bilancio da parte del Consiglio che si ringrazia per l’efficienza – Ha dichiarato l’Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza – Un passo ben programmato dall’amministrazione Manfredi, che è fondamentale verso la realizzazione di un soggetto solido a cui sarà possibile affidare il servizio da parte dell’Ente Idrico Campano e accedere a pieno titolo alle richieste per i fondi PNRR”.