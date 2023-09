Contrasto all’abusivismo commerciale, ne ha discusso la commissione Polizia Municipale e Legalità

Più controlli nelle vie e piazze cittadine maggiormente frequentate da cittadini e turisti, task force con altre forze dell’ordine per assicurare controlli e sequestri, un report mensile da condividere con la commissione sulle attività svolte e i risultati ottenuti. Queste le conclusioni della riunione di oggi della commissione Polizia Municipale e Legalità, presieduta da Pasquale Esposito, con la partecipazione dell’assessore alla Legalità Antonio De Iesu e del comandante della Polizia Locale Ciro Esposito.

Il problema dell’abusivismo commerciale, ha detto il presidente della commissione Pasquale Esposito, va affrontato almeno nelle zone più centrali della città, perché non è tollerabile che i commercianti che pagano le tasse al Comune debbano vedere le proprie vetrine oscurate dagli abusivi o che i turisti in transito davanti al Maschio Angioino o nei Decumani siano esposti alla vendita di merce contraffatta. Anche sul fronte dei parcheggiatori abusivi occorre una stretta, vanno date risposte ai cittadini e un segnale dell’attenzione delle istituzioni.

L’assessore De Iesu ha ricordato che vi è l’impegno della Polizia Locale su questo fronte, sempre compatibilmente con le risorse disponibili e nell’ambito dei diversi compiti istituzionali che il Corpo è chiamato a svolgere. Saranno individuati obiettivi prioritari, come le strade del centro storico, via Toledo e i Decumani, anche in un’ottica di collaborazione con altre forze di polizia, come la Guardia di Finanza, che ha già assicurato la propria disponibilità. Per il comandante Ciro Esposito il fenomeno è sicuramente moto diffuso, ma i dati della Polizia Municipale dicono che l’impegno sul fronte dei controlli e dei sequestri è in crescita. Va anche detto, però, che molti ambulanti sono titolari di licenze itineranti, e a loro possono essere elevate sanzioni solo se esercitano su aree centrali ed effettuati sequestri solo se espongono merce contraffatta. L’attività di controlli, comunque, continuerà e sarà implementata, ma occorre puntare anche sull’individuazione dei depositi di merce contraffatta per rendere più difficile il rifornimento immediato delle bancarelle.

Per Massimo Cilenti (Napoli Libera) le proteste dei commercianti sono legittime e, compatibilmente con la disponibilità delle forze, occorre dare un segnale di attenzione operando sequestri continui. Inoltre bisogna assicurarsi che i privati paghino per i servizi svolti dalla Polizia Locale in occasione di eventi, come le partite di calcio, per non distrarre forze utili al controllo del territorio.

Secondo Catello Maresca (Gruppo Maresca) l’approccio ai problemi è completamente sbagliato, perché passa l’idea che li si affronti senza volontà di risolverli. I cittadini aspettano risposte, occorre assicurare il livello base di legalità e per questo si assicura la massima disponibilità, anche personale, a contribuire alla risoluzione dei problemi. Iris Savastano (Forza Italia) ha ricordato che i problemi principali della città sono il lavoro e la sicurezza. Le critiche all’insufficienza delle azioni messe in campo non sono critiche personali all’assessore, ma la richiesta di trovare soluzioni diverse per rispondere alle emergenze. Occorre collaborare con altre forze dell’ordine perché la polizia locale da sola non può risolvere situazioni complesse come quella di piazza Garibaldi. Per Gennaro Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) risultano ingenerose le critiche all’assessore, che si impegna a fare il massimo. Occorre invece un approccio più responsabile, partendo dalle risposte da dare sul fronte del lavoro e delle periferie, due aspetti sui quali il Governo ha invece dato segnali di segno opposto, in termini di tagli alle risorse. Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha apprezzato la proposta di una sinergia tra più forze per risolvere i problemi, mentre Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) ha chiesto che si intervenga sempre in quelle situazioni che mettono a rischio la sicurezza pubblica, come nel caso delle strade strette dei Decumani dove insistono bancarelle che impediscono una circolazione sicura dei pedoni. Alessandra Clemente (Misto) ha incoraggiato il lavoro della polizia locale e dell’assessore, suggerendo che la commissione possa dare il proprio contributo ai piani operativi messi in campo per il contrasto alle illegalità.