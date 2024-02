Da Garanzia Campania Bond a Basket Eque, nuove opportunità per le imprese campane: strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo, lunedì 4 all’Unione Industriali

Basket Eque, Bond 2 e Nuovo Fondo Crescita: i nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo del sistema produttivo campano promossi dalla Regione Campania saranno i protagonisti dell’evento organizzato per lunedì 4 marzo 2024 alle ore 15.00 a Palazzo Partanna (Piazza dei Martiri, 58) dall’Unione Industriali di Napoli, in collaborazione con Sviluppo Campania. Dopo i saluti di Costanzo Jannotti Pecci, Presidente dell’Unione Industriali Napoli, e di Antonio Marchiello, Assessore alle Attività produttive e al Lavoro Regione Campania, a illustrare le misure sarà il Presidente di Sviluppo Campania, Mario Mustilli. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Carbonara, Responsabile Alternative Financing – Cassa Depositi e Prestiti; Lorenzo Coletta, Responsabile Special Deal e Finanza Innovativa Corporate MCC, Marco Lucchini, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento SGR; Francesco Stolfa, Head of Capital Services, ELITE – Gruppo Euronext.

