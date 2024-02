Poste Italiane chiude il 2023 con un utile operativo record (2,62 miliardi, +9,4% rispetto al 2022) e distribuisce un miliardo ai soci

Poste Italiane chiude il 2023 con risultati record, distribuisce un miliardo ai soci, anticipa il raggiungimento del pareggio nel recapito, e getta così le basi per il nuovo Piano Strategico, destinato a completare la sua trasformazione nella nuova Platform Company italiana. Presentando un risultato netto in aumento del 22% a 1,9 miliardi, con un margine operativo in crescita del 9% a 2,6 miliardi, realizzati su un fatturato in aumento del 5% a 12 miliardi, l’amministratore delegato Matteo Del Fante ha preannunciato la distribuzione agli azionisti di un dividendo di 80 centesimi, in crescita per il quarto anno consecutivo, con uno scarto del 23% rispetto al 2022. La Platform Company leader in Italia – ha scandito l’AD di Poste Italiane – è finalmente pronta ad abbracciare il futuro, e dà appuntamento al 20 marzo per il nuovo Piano 2024-2028, e per una nuova fase nella sua storia di crescita.

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, ha commentato: “Poste Italiane ha registrato, nell’intero 2023, un aumento dei ricavi, saliti a quasi € 12 miliardi, superiore al 5% su base annua, insieme ad un risultato operativo record, pari a € 2,62 miliardi, che raddoppia di fatto l’EBIT del 2017. Il nostro modello di business diversificato, resiliente e sostenibile e la continua razionalizzazione dei costi sono una prova concreta della nostra strategia unica e vincente.

Nella divisione Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione abbiamo raggiunto il break even di settore per l’esercizio 2023, in anticipo rispetto alle previsioni.

Nei Servizi Finanziari i ricavi ammontano a € 5,2 miliardi, con le Attività Finanziarie Investite pari a € 581 miliardi, supportate da una raccolta netta retail di oltre € 1,2 miliardi, trainate da una solida raccolta netta assicurativa, che ha conseguito una performance oltre il livello di mercato.

Nei Servizi Assicurativi abbiamo registrato risultati positivi, con una raccolta netta che conferma una performance ben al di sopra del livello di mercato e un tasso di riscatto ridotto in un contesto sfidante.

In Pagamenti e Mobile tutte le linee di business hanno conseguito solidi risultati, anche grazie al consolidamento di LIS, e realizzato ancora una volta una crescita a doppia cifra della redditività operativa. L’offerta PosteEnergia è stata accolta molto bene dal mercato, raggiungendo alla data odierna circa 500mila contratti sottoscritti.

Alla luce di questi risultati straordinari, intendiamo proporre per il quarto anno consecutivo un incremento al nostro dividendo che, per l’anno fiscale 2023, è pari a € 0,80 per azione, in crescita di circa il 13% rispetto alla nostra proposta originaria di € 0,71 – e distribuendo così agli azionisti, previa approvazione, dividendi totali per € 1,0 miliardi per il 2023 in aumento del 23% rispetto all’esercizio 2022.

Sono molto orgoglioso dell’impegno ed entusiasmo dei nostri colleghi, e insieme abbiamo costruito solide basi.

Siamo la “platform company” leader in Italia focalizzata sul cliente, al servizio delle esigenze degli italiani sia fisicamente – attraverso la nostra capillare rete di uffici postali e punti di contatto PuntoPoste, sia virtualmente – attraverso la nostra estesa presenza digitale.

Poste Italiane è pronta ad abbracciare il futuro, sfruttando i punti di forza dei suoi risultati e la resilienza del suo business, con il supporto della nostra visione strategica che si è dimostrata ben ponderata.

Sono certo che continueremo a crescere e a creare valore per tutti i nostri stakeholder e presenteremo il 20 marzo il nostro nuovo piano 2024-2028, inaugurando la fase successiva della storia di crescita di Poste Italiane.”

Con il progetto Polis, Poste Italiane si conferma pilastro fondamentale del Paese, contribuendo alla coesione territoriale e al superamento del digital divide nei piccoli comuni.

In 1.104 uffici postali nei comuni con meno di 15 mila abitanti, sono stati completati i lavori per garantire ai cittadini l’accesso ai principali servizi della Pubblica Amministrazione. Al momento sono già disponibili i servizi dell’INPS, i certificati anagrafici e giudiziari.

Le nostre persone sono essenziali per il successo di Poste Italiane, che continua ad investire nelle loro competenze e a diffondere una cultura inclusiva a supporto dell’innovazione.

Poste Italiane è “Top Employer” per il quinto anno consecutivo , grazie ai solidi programmi di sviluppo del personale e alle ampie iniziative di welfare che danno priorità al benessere delle nostre persone.

, grazie ai solidi programmi di sviluppo del personale e alle ampie iniziative di welfare che danno priorità al benessere delle nostre persone. Poste Italiane ottiene la certificazione UNI/PdR 125:2022 , delineata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con un altissimo punteggio di 96:100, Poste Italiane conferma la solidità del suo percorso per costruire un ambiente lavorativo più equo e inclusivo.

, delineata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con un altissimo punteggio di 96:100, Poste Italiane conferma la solidità del suo percorso per costruire un ambiente lavorativo più equo e inclusivo. “Insieme-24SI”, l’iniziativa che coinvolge le persone di Poste Italiane, ha raccolto, in due edizioni, un totale di 1.300 idee come contributo spontaneo dei nostri dipendenti, a sostegno del purpose di Gruppo e dell’esecuzione della strategia ESG.

Compiuti importanti passi avanti nella riduzione degli impatti ambientali della logistica.

Poste Italiane vince il “Premio Impatto”, promosso dal Salone della CSR e dell’innovazione sociale, per il valore sociale e ambientale del Programma di Rinnovo della flotta, che mira a sostituire l’intero parco veicoli con l’introduzione di 27.800 modelli a ridotto impatto ambientale entro il 2024. A dicembre il numero di veicoli a basse emissioni ha raggiunto quota 26.225 unità.

Confermato il nostro impegno negli investimenti responsabili per una crescita sostenibile.

BancoPosta Fondi SGR ha lanciato il fondo “BancoPosta Universo Tematico” che promuove caratteristiche ambientali e sociali (ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 – SFDR). Anche quest’anno BancoPosta Fondi SGR ha, inoltre, contribuito ad iniziative sul cambiamento climatico, come Climate Action 100+, e ad attività di engagement collettivo promosse dal “Forum per la Finanza Sostenibile”.

Poste Vita ha lanciato quattro prodotti di investimento assicurativo Vita con elementi ESG: due di tipo ramo 1, “Poste Domani Insieme” e “Poste Prospettiva Valore Gold”, e due prodotti multi-ramo, “Poste Progetto Integrazione Programmata” e “Poste Progetto Bonus 4in4”.

Premiata la comunicazione completa, trasparente ed efficace verso tutti gli stakeholders.

Poste Italiane vince l’ “Oscar di Bilancio 2023 ” – Speciale Dichiarazione Non Finanziaria, promosso da Borsa Italiana, Università Bocconi e Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), confermando la capacità del Gruppo di rendicontare in modo chiaro, innovativo e trasparente attraverso il proprio Bilancio Integrato 2022, la strategia ESG e i principali risultati raggiunti.

” – Speciale Dichiarazione Non Finanziaria, promosso da Borsa Italiana, Università Bocconi e Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), confermando la capacità del Gruppo di rendicontare in modo chiaro, innovativo e trasparente attraverso il proprio Bilancio Integrato 2022, la strategia ESG e i principali risultati raggiunti. Poste Italiane ottiene il livello di eccellenza “5 Stelle” nella ricerca di Lundquist dal titolo “Sostenibilità”, per la qualità della comunicazione digitale.