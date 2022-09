Da quota 100 a quota 41, incontro all’Hotel Ramada martedì 13 a cura di Ugl.

Martedì 13 settembre, alle ore 11:00, presso l’Hotel Ramada, in Via Galileo Ferraris 40 a Napoli, si terrà la seconda tappa del tour nazionale organizzato dall’UGL “Vota per il lavoro” dal titolo “Da quota 100 a quota 41”, per ribadire le priorità dell’UGL da consegnare al Governo che verrà.

In particolare, a Napoli, si condivideranno le idee per una maggiore flessibilità in uscita, con il fine di superare la legge Fornero.

Tra gli altri, all’evento, prenderanno parte: Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL; Fiovo Bitti, Responsabile Formazione quadri UGL; Gaetano Panico, Segretario UGL Napoli; Maria Rosaria Pugliese, Segretario UGL Campania.

L’evento è il secondo di un tour di conferenze stampa che toccheranno diverse città italiane per discutere su quelle che sono le priorità del sindacato da comunicare al prossimo Governo.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta Facebook sulla pagina Ugl Confederazione: https://www.facebook.com/unionegeneralelavoro