Un’estate da RE, sold out il concerto di Mario Biondi alla Reggia di Caserta.

Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla Reggia di Caserta: domani sera, alle ore 21.00, Mario Biondi porterà sul palco della rassegna musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”.

Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De André Sinfonico” con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini – Un’Estate da RE fa tappa nel mondo della musica soul con uno degli interpreti italiani più rappresentativi del genere, sia in Italia che all’estero.

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale, musicassetta e LP che compongono questo album, nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

Uscito lo scorso 18 marzo, “Romantic” è fortemente caratterizzato dalla produzione curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e l’effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati reinterpretati.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.