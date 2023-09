Digital Twin Farm: un percorso gratuito per diventare VR Developer

Fino al 20 settembre 2023 è possibile candidarsi a Digital Twin Farm, l’esclusivo percorso di formazione gratuita realizzato dall’Italian Institute for the Future per diventare VR Developer specialista nella progettazione di ambienti e tool in realtà virtuale al servizio dell’Industria 4.0.

Un percorso riservato a giovani residenti in Campania, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, che si avvale del patrocinio e del supporto del Comune di Napoli, Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro.

Il corso mirerà a formare un profilo professionale cross-disciplinare che sappia creare 3D digital asset, ottimizzandoli per le applicazioni real time, e che sia in grado di simulare, nell’ambiente virtuale, le meccaniche di funzionamento di prodotti, processi e servizi.

Un percorso di 180 ore altamente esperienziali, con lo sviluppo di project work e job meeting per favorire un rapido collegamento tra domanda e offerta di lavoro, anche grazie al coinvolgimento di aziende partner quali Reply – multinazionale tecnologica leader in Europa – e il Distretto Aerospaziale della Campania, che include oltre 150 aziende ad alta innovazione del territorio.

Digital Twin Farm è un progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica digitale – Impresa sociale, nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese.

Informazioni, programma e modulo di candidatura sono disponibili presso il numero di telefono messo a disposizione dall’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro 0817954199 – 0817954221 e sul sito dell’Italian Institute for the Future www.instituteforthefuture.it/digital-twin-farm/