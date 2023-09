Taverna Est Teatro comunica che l’ultimo spettacolo della rassegna Amuleti, previsto per la serata di mercoledì 6 settembre alle (ore 21), è rinviato a venerdì 8 settembre (ore 21), in rispetto del lutto cittadino proclamato per il giorno dei funerali di Giovanbattista Cutolo.

Ringraziamo per la diffusione.