Guida al mercato creditizio, l’incontro in Confartigianato

Si è svolto ieri presso la sede di Confartigianato Napoli l’evento formativo: Guida al mercato creditizio, nuove opportunità di crescita aziendale.

Al dibattito, organizzato dalla innovativa start-up Kulisab srl che ci offerto il suo pregevole contributo in materia immobiliare, dopo i saluti del Presidente Enrico Inferrera, sono seguiti prima gli interventi dei tecnici, quali il Direttore di Confidi Amedeo Amarante e del Direttore Regionale Artigiancassa Campania Nicola D’Agostino che ci hanno parlato degli strumenti agevolativi di accesso al accredito per le imprese e poi, dell’Avv. Domenico Iodice, che nelle vesti di esperto della composizione negoziata della crisi d’azienda, ha fornito all’attento parterre presente utili consigli per come gestire i rischi da indebitamento ed evitare un fallimento.

Hanno chiuso, quindi, l’incontro, la dott.ssa Laura Abagnale, Community Manager di Talent Garden Napoli, vero e proprio campus che si prodiga alla formazione a 360 gradi nel campo del digital e dell’A.I., e Serena Di Stazio, Direttore creativo di Bella Brì Gioielli, bellissima realtà dell’artigianato partenopeo.