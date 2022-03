In che modo Bitcoin e la sua tecnologia sottostante stanno rivoluzionando il crowdfunding

Bitcoin e la sua tecnologia blockchain sottostante sono invenzioni rivoluzionarie, che trasformano vari aspetti delle transazioni finanziarie. Bitcoin ha guadagnato un’immensa popolarità nel corso degli anni man mano che le persone scoprono le sue varie applicazioni del mondo reale. Il crowdfunding è una delle aree in cui l’utilizzo di Bitcoin e blockchain è aumentato in modo esponenziale nell’ultimo decennio.

Diverse aziende e individui utilizzano Bitcoin e blockchain per raccogliere fondi per vari progetti. A differenza dei sistemi di pagamento tradizionali, Bitcoin e la sua tecnologia blockchain sottostante facilitano transazioni decentralizzate e più sicure. Tuttavia, Bitcoin e blockchain potrebbero rivoluzionare il crowdfunding in diversi modi. Ecco come Bitcoin e la sua tecnologia sottostante trasformano il crowdfunding.

Esposizione a un pool di investitori più ampio

Le valute Fiat sono la valuta primaria per il crowdfunding da generazioni. Mentre funzionano ancora oggi, le transazioni di denaro fiat rimangono soggette a diverse leggi governative e restrizioni istituzionali. Ciò limita la tua esposizione solo a una manciata di investitori in tutto il tuo stato, regione o paese. Pertanto, potrebbe essere necessario più tempo per raccogliere il capitale necessario, soprattutto per progetti costosi.

Il crowdfunding di Bitcoin rimuove tali barriere perché è una valuta decentralizzata. Bitcoin non ha alcuna autorità centrale o terza parte per supervisionare le transazioni. Invece, le transazioni avvengono su una rete blockchain peer-to-peer tra le due parti coinvolte. Quindi, puoi raccogliere fondi da qualsiasi parte del mondo senza che nessuno ti limiti a un singolo investitore o a fonti di finanziamento locali.

Bitcoin e la sua rete decentralizzata ti offrono la migliore esposizione a un pool più ampio di investitori in tutto il mondo, consentendoti di raccogliere capitali sostanziali rapidamente.

Maggiore sicurezza e trasparenza transazionale

L’utilizzo di Bitcoin per il crowdfunding del tuo progetto comporta anche una maggiore sicurezza delle transazioni. La tecnologia blockchain sottostante di Bitcoin verifica e convalida tutti gli indirizzi e le cronologie delle transazioni degli utenti su un libro mastro digitale condiviso. Assegna identificatori univoci a ogni transazione e protegge i dati con crittografia. Inoltre, tutte le transazioni Bitcoin convalidate non sono reversibili.

La convalida delle transazioni Bitcoin su un registro pubblico garantisce una maggiore trasparenza tra imprenditori, investitori e siti web di crowdfunding. Consente agli utenti di tenere traccia di tutte le transazioni, prevenendo pratiche fraudolente e corrotte. L’irreversibilità del registro Bitcoin aiuta a tenere lontani i cattivi attori che potrebbero voler frodare gli imprenditori, da qui la maggiore sicurezza transazionale.

Gli indirizzi pubblici degli utenti sono gli elementi di identificazione principali nelle transazioni Bitcoin. Tuttavia, non rivelano la vera identità di un individuo, rendendo Bitcoin una valuta di transazione ideale per aziende e individui che potrebbero voler investire in modo anonimo. I principali scambi di criptovalute come https://trustpedia.io/it/trading-robots/ hanno ulteriori disposizioni di sicurezza per investitori e imprenditori.

Maggiore efficienza

I siti web di crowdfunding si affidano a una vasta rete di investitori di varie piattaforme online come i social media per raccogliere fondi. Tuttavia, raccogliere fondi da investitori istituzionali e individui in diverse parti del mondo è impegnativo e costoso. A volte, gli investitori possono anche richiedere agli imprenditori di firmare contratti e incontrarsi faccia a faccia prima di emettere fondi.

Bitcoin e la tecnologia blockchain possono aiutarti a evitare tutto questo. La blockchain è una rete open-source in grado di integrare vari processi aziendali, consentendo ai siti web di crowdfunding di semplificare le operazioni per soddisfare le esigenze uniche di imprenditori e investitori. Ad esempio, possono utilizzare la blockchain per creare e accelerare contratti intelligenti tra investitori e imprenditori.

Grazie alla blockchain, le transazioni Bitcoin di solito richiedono solo pochi minuti per essere elaborate. Ciò consente agli imprenditori di richiedere e ricevere finanziamenti dagli investitori di tutto il mondo a loro piacimento. La rete Bitcoin non subisce frequenti ritardi, garantendo trasferimenti di denaro rapidi e senza soluzione di continuità a coloro che ne hanno più bisogno.

Bitcoin e la sua tecnologia blockchain sottostante sono fondamentali per rivoluzionare il crowdfunding. Oltre a consentire agli imprenditori di attrarre finanziamenti da un pool più ampio di investitori globali, essi facilitano anche il miglioramento della sicurezza, della trasparenza e dell’efficienza delle transazioni.