In Cibum, lunedì 11 “A Cena con” chef stellati, pastry chef e maestri pizzaioli per sostenere borse di studio.

Metti una sera a cena con chef stellati, pastry chef e maestri pizzaioli; una location particolare ed un menù sofisticato ed il gala di fundraising promosso dall’Associazione di promozione Sociale Fortis con In Cibum – la Scuola di Alta Formazione Gastronomica diventa un’occasione imperdibile. A rendere il tutto ancora più esclusivo è l’accoglienza degli allievi di Intrecci, la prima Accademia di Alta Formazione di Sala fondata dalle sorelle Cotarella.

E così lunedì 11 aprile, alle ore 19.30, con “A cena con” si potranno gustare le specialità preparate in esclusiva da otto professionisti del food del calibro di Cristiano Tomei, Giuseppe Iannotti, Fabrizio Mellino, Domenico Iavarone, Tommaso Foglia, Francesco Martucci e due dei coordinatori della Scuola, Valentino Tafuri e Carmen Vecchione. Agli ospiti sarà proposto un tour gastronomico tra i vari laboratori con tappe a tema.

A fare gli onori di casa saranno gli chef Cristian Torsiello (coordinatore corso chef In Formazione) e Marco Cefalo (resident della Scuola In Cibum) che con Mariagiovanna Sansone (direttore della scuola) hanno ripreso il progetto “Talent Scouting“, attraverso il quale si sostengono i giovani talenti che sognano di diventare affermati professionisti della ristorazione. Grazie alla collaborazione di partner e finanziatori, l’associazione Fortis assegna borse di studio a giovani inoccupati tra i 18 e i 29 anni che intendono acquisire una professionalità riconosciuta, supportandoli attraverso percorsi formativi altamente specializzanti.

COME PARTECIPARE – Per la cena è prevista una donazione che andrà a sostenere le borse di studio. I posti sono limitati. Per maggiori informazioni è possibile scrivere ad info@associazionefortis.org o chiamare al numero 392 9740290.

IN CIBUM – Scuola di Alta Formazione Gastronomica dedicata alla formazione professionale nel settore enogastronomico. Alla guida ci sono chef stellati ed i migliori professionisti della cucina italiana. L’esperienza laboratoriale, unita alla formazione in aula, rappresenta la punta di diamante di una struttura esclusiva, a numero chiuso e dotata delle più avanzate attrezzature tecnologiche che rendono la scuola il centro didattico d’eccellenza del Sud.

Main partner dell’iniziativa: Illy caffè, Petra Molino Quaglia, Electrolux Professional, Monograno Felicetti, Polin Group. In collaborazione con Intrecci – Accademia di Alta Formazione di Sala. Tra i sostenitori dell’evento “A Cena con” anche Exclusive Catering, Ferrari, Famiglia Cotarella, San Salvatore, Maschio Bonaventura, Fattorie Donna Giulia e Parmigiano Reggiano, Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala DOP e Consorzio di Ricotta di Bufala DOP, Baladin, Armatore e Ferrarelle.