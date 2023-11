Black Friday 2023 e picchi di vendite: previsto un +35% di richieste di assistenza. In arrivo il webinar con i consigli degli esperti per gestirle al meglio

Tre aziende votate al mondo ecommerce – ShippyPro, Eurostep Commerce e BigCommerce – uniscono la loro esperienza nel settore per fornire ai brand indicazioni pratiche, tramite un webinar dedicato, per la gestione del picco stagionale delle vendite online.

Il Black Friday rappresenta per molti brand un momento cruciale dell’anno, segna infatti l’inizio di una stagione di shopping che continuerà a ritmi sostenuti fino a Natale, ovvero a chiusura dell’anno fiscale, soglia concreta per il raggiungimento dei propri target. Si stima infatti che l’ultimo trimestre dell’anno influisca fino al 40% sul totale del fatturato. La galoppata continua poi fino all’inizio del primo quarter dell’anno nuovo con i saldi invernali.

Nel susseguirsi di queste vendite scandite da offerte a tempo, promozioni dedicate e acquisti di impulso, gli ecommerce vivono un vero e proprio stress test e, nel post vendita, le aziende affrontano un picco di gestione acquisti e di customer care. Secondo una statistica di Boston Consulting Group la spesa media degli italiani durante il Black Friday 2022 è stata di circa 255 € a persona. Quest’anno, sulla scorta delle preoccupazioni causate dalla situazione geopolitica e dall’inflazione, per molti italiani gli sconti della Black Week saranno l’occasione principale per compiere la maggior parte degli acquisti in vista del Natale. Secondo lo studio, nel 2023 il 60% degli italiani sarà orientato verso il comparto abbigliamento e accessori, subito seguito dal settore informatico. Incrociando queste previsioni con dati del 2022 si stima per il 2023 un incremento di richieste di assistenza post vendita di almeno +35%.

Quando gli acquisti si moltiplicano le aziende devono mantenere alta la soddisfazione dei clienti nonostante le numerose richieste: la peak season è il periodo in cui i clienti sono più sensibili al tema “qualità”. Gestirle al meglio significa lavorare sul ritorno di immagine del brand, con un guadagno in visibilità qualitativamente più alto di qualsiasi investimento pubblicitario.

Da qui l’idea di proporre un webinar che dia consigli concreti sul tema del miglio extra, ovvero quel percorso aggiuntivo che i brand devono compiere per coprire la distanza tra l’acquisto del prodotto e la massima soddisfazione dei propri clienti. ShippyPro, Eurostep Commerce e BigCommerce parleranno in termini estremamente pratici di sfide e opportunità legate alla peak season, con focus sulle principali problematiche e i suggerimenti per gestirle, le soluzioni tecniche e le modalità per scalare la propria infrastruttura organizzando le risorse. Il webinar, dal titolo “Picchi di richieste post vendita: strategie per il miglio extra”, avrà luogo il 29 novembre alle 14.30, subito dopo Black Friday e Cyber Monday, nell’intervallo immediatamente precedente all’arrivo del picco di richieste di assistenza, il momento ideale per affinare la propria strategia di customer care, logistica e fix tecnici. In occasione dell’appuntamento in live streaming, si confronteranno: Paola Caberlotto, Customer Care Manager Eurostep, Domenico La Tosa, Senior Sales Solution Engineer BigCommerce, e Francesco Tribuni, International Business Developer ShippyPro.

Link di registrazione al free webinar: https://bigcommerce.zoom.us/webinar/register/WN_iV8HWRHdSSyPYQE8gEFDEA#/registration

