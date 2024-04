MooneyGo integra Wetaxi e amplia la propria offerta di mobilità. A Napoli è coinvolta ConsorTaxi Napoli

Dalla collaborazione tra myCicero e Wetaxi nascono nuove opportunità per chi si sposta a Milano, Roma, Torino e Napoli con l’app MooneyGo. Da oggi è infatti possibile prenotare un taxi scegliendo tra i partner di questo importante operatore tecnologico dei radiotaxi italiani.

Nel capoluogo campano è Consortaxi Napoli la compagnia che amplia la rete di taxi presente su MooneyGo con un’offerta a tariffa garantita, che permette con una lieve maggiorazione di prezzo di bloccare il costo della corsa stimato in fase di prenotazione, indipendentemente dalle reali condizioni del traffico.

Il servizio arricchisce l’ecosistema di mobilità MooneyGo, l’app nata dall’esperienza di Mooney e myCicero che conta oltre 2 milioni di utenti registrati, più di 400 comuni coperti in tutta Italia per il pagamento sulle strisce blu e più di 100 compagnie di trasporto pubblico coinvolte, per un totale di quasi 5.000 comuni su tutto il territorio nazionale.

MooneyGo, inoltre, permette di pagare il parcheggio su strisce blu, acquistare biglietti e abbonamenti di autobus, metro e altri mezzi di trasporto di numerose compagnie in tutta Italia, per spostarsi in città e fuori anche con treni e pullman su lunghe tratte. In diversi centri urbani è possibile anche trovare monopattini in sharing, oltre che prenotare e pagare il taxi. L’app identifica il percorso migliore per arrivare a destinazione e permette di acquistare immediatamente tutti i titoli di viaggio necessari. Con la funzione “Infomobilità” è possibile, inoltre, consultare gli orari dei treni e gli aggiornamenti in tempo reale.

MooneyGo offre anche il servizio di telepedaggio, disponibile tramite app o presso i punti vendita Mooney abilitati e attivo sulla rete autostradale italiana e negli oltre 300 parcheggi convenzionati Telepass. Inoltre, consente di pagare l’area C di Milano e il traghetto per lo Stretto di Messina.

“La collaborazione con Wetaxi – ha sottolineato Giulia Fanesi, General Manager myCicero – conferma la nostra determinazione non solo nel semplificare l’esperienza di mobilità degli utenti, ma anche nel completarla, ampliando le possibilità di identificare la migliore soluzione di viaggio, dal primo all’ultimo miglio”.