Cybersecurity 5.0 – Career Day Il road show nazionale dedicato alle nuove professioni del digitale fa tappa a Napoli giovedì 14

Dopo Bari, Firenze e Roma, giovedì 14 marzo il road show nazionale “Cybersecurity 5.0 – Career Day”, fa tappa a Napoli. Si tratta di un evento unico nel suo genere che mette in contatto le aziende leader del settore con i giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo della cybersecurity. Il career day vanta il patrocinio dell’Agenzia nazionale della Cybersecurity (ACN), delle Rappresentanze in Italia del Parlamento e della Commissione Europei, dell’Associazione Italiana professionisti security aziendale (AIPSA) e di Women 4 Cyber (W4CI); la partecipazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (ENISA); il supporto di Almaviva, Atlantica cybersecurity, Cyber 4.0, BVTech, A2A, KPMG, Meditech, CNS tech, Fabbrica italiana dell’Innovazione, Telsy, Bit4id, Netgroup.

L’iniziativa, promossa da Planet Diplomacy e realizzata in collaborazione con Meditech, si terrà, a partire dalle ore 14, presso la Fabbrica italiana dell’Innovazione, Via Ponte dei Granili, 24. Nella prima parte del pomeriggio si susseguiranno gli interventi di esponenti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, dell’Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale (AISPA), di Women for Cyber (W4C), dell’Agenzia dell’Unione europea per la Cybersicurezza (ENISA). A seguire i candidati avranno l’opportunità di interagire direttamente con il mondo delle imprese e di avere una visione chiara delle aspettative del settore. Saranno presenti aziende di rilievo come Atlantica Cybersecurity, BV Tech, Cyber 4.0, KPMG, Telsy, Bit4id, Netgroup, che condivideranno le specifiche esigenze del settore e le opportunità di carriera.

Il progetto ha un taglio fortemente multidisciplinare e interdisciplinare: nell’attività di recruiting vengono ricercate sicuramente le competenze informatiche e quelle legate alle nuove tecnologie, ma anche quelle capaci di interpretare le declinazioni della cybersicurezza nei numerosissimi domini, di interesse scientifico, tecnologico e applicativo come quello sanitario, giuridico, sociale, economico ed educativo. Protagoniste dell’iniziativa sono le Università, la perfetta agorà per soddisfare questo tipo di azioni di recruiting.

Le aziende e gli studenti interessati a partecipare possono iscriversi compilando il form sul sito: https://planet-diplomacy.it/cybersecurity/ o inviando una mail a planetdiplomacy@gmail.com