Annunziata (Pd): “La nostra priorità è il benessere e la crescita della comunità”

“La priorità del Partito Democratico di Napoli è il benessere e la crescita della comunità. Non consentiremo ad una certa destra di Governo, a trazione nordista, di portare a termine il loro disegno anti-meridionalista. Concentriamoci su questioni concrete come l’autonomia differenziata, il blocco dei fondi di coesione, la sanità, i trasporti, la dispersione scolastica, il welfare, la sicurezza: questi sono le sfide che abbiamo di fronte, questi sono i temi su cui il governo Meloni va incalzato e messo di fronte alle proprie responsabilità e inadempienze. In questa battaglia, decisiva per il futuro del nostro territorio, il PD Napoli sostiene pienamente l’amministrazione della Regione Campania e quella del Comune capoluogo, e ritiene indispensabile promuovere la massima unità delle istituzioni locali campane. I cittadini ci chiedono di stare in campo con tutta la forza necessaria” – è quanto dichiara Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano di Napoli del Partito Democratico.

Advertisements