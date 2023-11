L’eccellenza Canon ad Arkeda 2023: la tecnologia prima alleata dell’arte di progettare

Tecnologia e creatività. Un binomio oramai indissolubile per architetti, designer e decoratori d’interni, alla continua ricerca delle migliori innovazioni a cui affidarsi per disegnare gli ambienti in linea con le nuove necessità dell’abitare contemporaneo. Esclusivi linguaggi stilistici, progetti personalizzati e funzionali, idee capaci di interpretare le più svariate esigenze. Sono alcuni dei principali trend che stanno influenzando il mondo della progettazione, rilanciati da Canon attraverso un patrimonio tecnologico d’eccellenza, capace di fornire ai professionisti gli strumenti giusti per rendere ogni spazio unico nel suo genere.

Una dimostrazione pratica di come la tecnologia rappresenti un elemento fondamentale di coesione tra fisico e digitale si avrà ad Arkeda, il salone dell’architettura, edilizia, design e arredo, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da venerdì 1 a domenica 3 dicembre.

Canon, in collaborazione con SAE, il suo Partner sul territorio campano, parteciperà alla kermesse con uno stand diviso in tre isole, rispettivamente dedicate alla stampa di grande formato, al mondo imaging e al settore dell’interior décor (PAD 6 – 661/662/663). Una presenza che conferma l’impegno dell’azienda a mantenere un dialogo costante con le comunità e i territori.

In esposizione i più recenti modelli della serie di plotter imagePROGRAF (ImagePROGRAF TM255; ImagePROGRAF TM350 con scanner; ImagePROGRAF TC-20), pensati per produrre un’ampia varietà di applicazioni di stampa, dai disegni CAD e GIS, ai poster, fino ai materiali promozionali per i punti vendita e a quelli didattici per le scuole. In stand, inoltre, sarà presente anche ImageRUNNER-ADVANCE DX C5840i, caratterizzata da un’elevata velocità di scansione (270 ipm) per una produttività senza pari.

Canon sarà protagonista al prestigioso evento napoletano, presentando non solo le sue soluzioni di stampa innovative, ma anche le più avanzate fotocamere mirrorless e le ottiche del sistema EOS R. Questa partecipazione riflette la strategia aziendale del Total Imaging, attraverso cui è possibile gestire l’intero processo creativo e produttivo, dall’atto dello scatto alla fase di stampa. Dal digitale al materico.

La presenza di Canon ad Arkeda evidenzia l’impegno del brand nel fornire soluzioni tecnologiche all’avanguardia e servizi integrati per consentire ai professionisti di liberare la propria creatività in ogni fase del percorso progettuale.

“Arkeda 2023 rappresenta per noi un’opportunità entusiasmante di condividere con la comunità di progettisti, architetti e designer la nostra passione per l’innovazione. In un mondo in costante evoluzione, sappiamo quanto sia cruciale per i professionisti potersi affidare a tecnologie all’avanguardia. Canon è qui per supportare la loro creatività con soluzioni d’imaging avanzate e integrate. Siamo convinti che solo con strumenti all’altezza delle loro visioni, potranno plasmare l’abitare del futuro in modo straordinario” afferma Marco Dusi, Product Group Marketing Manager di Canon Italia.