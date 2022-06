Innovazione, le Isole Canarie da paradiso turistico ad hub strategico per le pmi italiane, workshop venerdì 9 al Pan.

Riparte International Horizons, programma messo a punto dalla società di consulenza direzionale ed executive management Cross Hub, che si pone l’obiettivo di supportare i processi di sviluppo internazionale delle pmi italiane attraverso una formula di workshop divulgativi gratuiti e missioni imprenditoriali.

Dopo lo stop forzato causato dall’emergenza pandemica, il primo appuntamento del nuovo ciclo è in programma giovedì 9 giugno al PAN di Napoli (via dei Mille, 60) alle ore 10.30, con il focus “Isole Canarie: un arcipelago di opportunità” organizzato in collaborazione con la Zona Especial Canaria e le istituzioni del governo delle Canarie.

Interverranno Luca Genovese, managing director di Cross Hub; Diego Mensitieri, responsabile Hub internazionalizzazione Cross Hub; Olga Martin Pascual, senior project manager del Dipartimento di promozione Consorcio de la Zona Especial Canaria; Giovanni Farese, general manager Webidoo; Simmaco Riccio, business partner Cross Hub.

“Ripartiamo da una delle destinazioni maggiormente apprezzate dal punto di vista turistico – afferma Luca Genovese– ma senz’altro meno conosciuta sotto il profilo delle molteplici opportunità di business presenti per le imprese del nostro territorio. Attraverso questo workshop intendiamo favorire le condizioni per lo sviluppo di una proficua collaborazione tra le Istituzioni e le realtà imprenditoriali di queste due regioni e supportare la crescita delle nostre imprese sui mercati internazionali”. L’evento è gratuito e a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Informazioni e registrazioni: https://bit.ly/3x5g2y9