Punti di vista, nuovo talk show su Go-Tv, Emilio Fede ospite della prima puntata.

PUNTI DI VISTA! Si intitola così il salotto televisivo che partirà in diretta sulla rete televisiva Go-TV, nuova realtà nazionale visibile in tutta Italia sul canale 68 del digitale terrestre.

Kevin Dellino, presentatore tv attivo nel settore dell’intrattenimento da 25 anni, debutta in seconda serata con Punti di Vista, da lunedì 6 giugno, su Go-Tv nuova rete televisiva cui fa capo il produttore Riccardo Scarlato.

Trasmesso in diretta nazionale, il format affronterà temi di stretta attualità e gossip, e ad offrire il proprio punto di vista saranno celebrità, esponenti dello sport e della politica, giornalisti e influencers, talvolta chiamati a intervenire su storie vere, raccontate, in studio o in collegamento, da chi le ha vissute. Ad animare le dinamiche del dibattito contribuirà l’accurata selezione di opinionisti che, in proposito ad ogni tema discusso, manifestano idee divergenti, così da favorire il confronto e solleticare il senso critico dei telespettatori.

“Gli argomenti saranno approfonditi con l’ausilio di servizi esclusivi e di collegamenti con inviati nelle varie regioni del Bel Paese. Nella prima puntata affronteremo come primo argomento quello legato ai disturbi alimentari e nella parte finale della trasmissione parleremo della Diamantificazione delle ceneri, un fenomeno in crescita anche in Italia. Avrò il grande onore di condurre con accanto a me un grande pilastri

Al timone del format, Kevin Dellino, che torna in tv dopo l’esperienza da reporter a Buon Pomeriggio, per Michele Cucuzza e Stefania Orlando. Entusiasta dell’ingaggio, il conduttore ha chiosato: “Per me è una grande chance, mi riprometto di sfruttarla facendo informazione con senso etico e un pizzico di leggerezza. Oltre ad un ritorno in tv, Punti di Vista costituisce per me un debutto in prima serata, per di più in diretta nazionale. Sto lavorando per essere all’altezza del ruolo e delle aspettative di chi me l’ha affidato, e mi sto impegnando per offrire contenuti coinvolgenti, di spessore e che strizzino l’occhio al sano intrattenimento. Oggi ce n’è tanto bisogno. Gli imprevisti non mancheranno, ma so già che per affrontarli farò ricorso alle mie armi migliori: professionalità e autoironia“.

A firmare la trasmissione lo stesso conduttore Kevin Dellino con Fabrizio Maria Barbuto e Flavio Iacones. Tra gli inviati della trasmissione figurano Doralisa Campanella e Livia Bulku reduci entrambi da ottimi successi di ascolti per i loro programmi Backstage e Go-Tv on the road. La regia è firmata da Giovanni Pelucchi. Musiche e grafica di Michele Gallo. In produzione Umberto Palazzolo, Civix Dj. Voice over Fischietto. Editing Davide Cariglia. Direttore di produzione Riccardo Scarlato. Responsabile di produzione Stefania Colonnese. Segretaria di produzione Carmela Capozzo. Responsabile Casting Sara Purisiol, Luigi Migliaccio. Ufficio Stampa Sante Cossentino. Il look di Kevin Dellino è curato da Andrea Ubbiali. Gli Orologi sono di Chiossone Luxury Whatches. Gli accessori sono di Lara Carbonaro by Capricci Pendenti Wire for Man. Per le scarpe Adidas.