Multe ZTL, Napoli Obiettivo Valore: “Sospesa l’esecutività dei provvedimenti di ingiunzione di pagamento”

In merito alle esecuzioni amministrative riguardanti le contravvenzioni registrate tra il 6 giugno 2020 e il 31 ottobre 2020 ai 6 varchi delle aree pedonali di Via Santa Sofia, Via del Sole, Via Duomo, Calata Trinità maggiore; Via Mezzocannone, Via Miroballo al Pendino, Napoli Obiettivo Valore (“NOV”) è pronta a dare attuazione alle determinazioni che il Comune ha adottato per risolvere le problematiche relative alle sanzioni emesse, sospendendo l’esecutività dei già menzionati provvedimenti di ingiunzione di pagamento.

Dall’1 giugno i cittadini che si sono visti notificare ingiunzioni di pagamento riferite a verbali elevati per il passaggio non autorizzato nelle aree pedonali dei varchi sopra indicati nel periodo 6/6/2020-31/10/2020 e in possesso della documentazione attestante la presentazione del ricorso al Prefetto o la sentenza favorevole del Giudice di pace possono rivolgersi agli uffici di Napoli Obiettivo Valore, ubicati alla via G. Porzio n.4, centro direzionale – isola B2 piano 3 previo appuntamento, da fissare tramite portale https://www.napoliobiettivovalore.it o telefonando al numero 08119758372, portando la documentazione.

La Società continua ad impiegare tutte le proprie risorse per adempiere agli obiettivi richiesti in conformità ai contratti stipulati con le autorità competenti e rimane a disposizione dei cittadini per recepire tutte le richieste di annullamento degli atti trasmessi.