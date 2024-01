Nautica, accordo Unione Industrali-Afina, presentazione lunedì 29 a Palazzo Partanna

Sarà presentato alla stampa, e sottoscritto dal presidente di Unione Industriali Napoli Costanzo Jannotti Pecci e dal presidente di AFINA Gennaro Amato, un importante Accordo Organizzativo che segna la nascita della collaborazione, paritaria e reciproca, tra le due Associazioni.

L’appuntamento, previsto lunedì 29 alle ore 14.30 in sala Cenzato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58) segnerà l’inizio di un percorso che, per prima cosa, vedrà l’Associazione Filiera Italiana della Nautica diventare socio effettivo dell’Unione Industriali Napoli. Il protocollo consentirà, poi, una programmazione con l’Unione Industriali Napoli per attivare un progetto di efficientamento e razionalizzazione specificamente destinato alle rispettive aree di presidio rappresentativo.

INTERVERRANNO :

Costanzo Jannotti Pecci – Presidente Unione Industriali Napoli

Gennaro Amato – Presidente AFINA Associazione Filiera Italiana della Nautica