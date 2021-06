Prezzi Rc: i più premiati sono i guidatori maturi. Moto in continuo calo, auto stabile, a cura di Segugio.it.

Il premio RC lordo registrato nel comparto Auto a Maggio 2021 è stato di 359,9€, in linea con il mese precedente (-0,1%), mantenendosi quindi sui minimi storici. Rispetto a Maggio 2020 si registra un calo dell’11,3%.

Per il comparto Moto, invece, il premio RC lordo non arresta la sua caduta e a Maggio 2021 con 219,3€ segna un nuovo minimo storico in riduzione del 5% rispetto al mese precedente e del 24,1% rispetto a Maggio 2020.

È la fotografia (Pag. 3 e 4) che emerge dall’Osservatorio Assicurativo Auto e Moto di Giugno 2021 elaborato da Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia.

In un contesto di mercato caratterizzato da un continuo crollo dei premi per assicurazione auto, mai registrato in precedenza, vi sono alcune categorie di consumatori meno avvantaggiate che hanno visto i loro premi ridursi in maniera meno significativa. Questo fenomeno, evidenziato nella Tabella 1, è particolarmente evidente nelle fasce d’età più giovani. Infatti, a fronte di un calo totale dell’RC Auto da Maggio 2020 a Maggio 2021 dell’11,3%, la fascia under 25 registra, sullo stesso arco temporale, una riduzione più contenuta, pari al -7,4%. Si piazzano sotto la media nazionale con un -10% anche le due fasce 25-34 anni e 35-44. Dall’altra parte, beneficiano di un abbassamento dei prezzi più marcato le fasce da 45 a 59 anni e gli over 60, rispettivamente con un -13,3% e un -14% rispetto a Maggio 2020 (Pag. 5).