Autonomia differenziata e sanità, incontro a Torre Annunziata sabato 21

<Si svolgerà sabato 21 ottobre 2023 (ore 9.00- 13.30) presso Villa Guarracino, in via Prota, a Torre Annunziata il VII Convegno Regionale Campania del Sindacato Medici Italiani che affronterà il tema del regionalismo differenziato in sanità> così Mario Iovane, Segretario Organizzativo Nazionale del SMI.

<Il progetto di autonomia differenziata sta procedendo a grandi passi. Se ne discute di più nella società e nei media, a differenza di qualche tempo fa, ma la maggior parte dei cittadini continua a ignorare decisioni che incideranno molto sull’assetto istituzionale del Paese e sulle condizioni di vita. C’è il rischio che aumenteranno le distanze tra Nord e il Sud, le disuguaglianze sociali, le disparità dei diritti e quando i cittadini si renderanno conto delle conseguenze sarà, probabilmente, troppo tardi>.

<L’evento è stato patrocinato dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Napoli e vedrà la partecipazione particolare del Presidente Bruno Zuccarelli. Interverranno, inoltre, Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG, Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale ANAAO, Pina Onotri, Segretario Generale Nazionale SMI, Claudio Gammella, Consigliere Nazionale SMI Area Odontoiatria, Pietro Rutigliani, Responsabile Nazionale SMI per l’Odontoiatria e tante altre personalità dell’area medica e odontoiatrica. Saranno presenti rappresentanti e parlamentari di tutte le forze politiche>.