EY SLT prosegue la sua crescita: integra lo Studio Cennamo e inaugura la nuova sede di Napoli

Lo studio legale e tributario di EY integra lo Studio Cennamo e apre una nuova sede a Napoli.

Fondato 10 anni fa da Antonio Cennamo, lo Studio Cennamo supporta le imprese in materia di consulenza fiscale e societaria. A far data da lunedì 11 marzo 2024, Antonio Cennamo, dottore commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e Revisore Legale dei Conti, ha assunto la carica di responsabile dell’area Tax della sede di Napoli dello studio legale e tributario di EY. Insieme a lui, entrano a far parte della squadra di EY SLT anche Roberto Cardoncello e Rosanna Cardinale, rispettivamente in qualità di manager e senior.

“Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto ad Antonio Cennamo e al suo team” – commenta Stefania Radoccia, Managing Partner Tax & Law di EY in Italia – “Questa integrazione consentirà alla nostra organizzazione di accrescere la propria presenza nel Sud Italia, dove siamo già presenti a Bari con più di 40 professionisti, e di offrire un ampio spettro di servizi fiscali e legali e consulenze ad alto valore aggiunto ai nostri clienti, in una fase in cui il Mezzogiorno ha di fronte a sé sfide cruciali per lo sviluppo economico e sociale, inclusa quella del PNRR”.

“L’integrazione dello Studio Cennamo s’inserisce nel progetto di crescita e sviluppo di EY SLT nel Sud Italia, intrapreso nei mesi scorsi con il rafforzamento dell’area law della sede di Napoli, coordinata da Angelo Ciro del Duca, grazie all’ingresso degli avvocati Mario Lettieri e Brunella Conte. Siamo certi che le conoscenze e l’esperienza maturata in un’importante realtà del territorio quale è quella da cui provengono Antonio, Roberto e Rosanna saranno strategiche per garantire servizi di elevatissima qualità a imprese ed enti nel Mezzogiorno d’Italia” – commenta Alessandro Pacieri, responsabile dei mercati per il Centro Sud dell’area Tax & Law di EY in Italia.

Per effetto dell’integrazione, sale a 960 il numero delle persone di EY SLT in Italia, dislocate in 9 uffici nel Paese (Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, Treviso, Verona).