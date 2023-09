Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere. I medici di famiglia: «Pronti a visite e consulenze gratuite». La vaccinazione? «Essenziale per proteggere i pazienti fragili e quelli i cronici».

Consulenze mediche, ma anche spirometrie, elettrocardiogrammi e misurazione della pressione. I medici di medicina generale della Fimmg Napoli saranno in piazza del Plebiscito per le giornate della salute che si terranno il 23 e il 24 settembre.

«Sarà un’occasione in più – spiega il segretario provinciale Luigi Sparano – per essere al fianco dei nostri pazienti e trasmettere a tutti il valore della prevenzione».

Ad alternarsi nello stand che ospiterà la medicina generale della Fimmg saranno sia medici accorsati che giovani medici in procinto di completare il percorso di formazione in medicina generale, una presenza importante che consentirà di accogliere pazienti sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 senza alcuna interruzione. Quella di quest’anno è la seconda edizione de “Le Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere”. Occasione in più per i medici di essere vicini alle persone più fragili e offrire una risposta di salute a tutti. La due giorni di Piazza del Plebiscito, sottolineano Corrado Calamaro e Pina Tommasielli (entrambi componenti dell’esecutivo di Fimmg Napoli) «sarà anche l’occasione per rilanciare con forza il tema delle vaccinazioni antinfluenzali e Covid».

Nonostante il quadro epidemiologico non desti al momento preoccupazione «l’avvio della campagna vaccinale è essenziale per evitare che tra qualche mese si crei un’emergenza, con i pronto soccorso al collasso. Le vaccinazioni sono essenziali per proteggere le persone fragili e i pazienti affetti da cronicità».