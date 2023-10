La Commissione Legalità consegna una targa a Giuliana Covella per “Il mostro ha gli occhi azzurri”

Su proposta del consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, la Commissione Legalità, presieduta da Pasquale Esposito, ha consegnato una targa a Giuliana Covella, autrice de “Il mostro ha gli occhi azzurri”. Nel libro, introdotto dalla prefazione del Sindaco Gaetano Manfredi, vengono ricostruite le vicende della morte di Barbara e Nunzia, due bambine di Ponticelli uccise dopo essere state rapite, seviziate e stuprate.

Nonostante la condanna per tre giovani del quartiere, a distanza di quarant’anni a causa dei dubbi sul vero autore degli omicidi, su impulso della Commissione parlamentare Antimafia l’inchiesta è stata riaperta. Per Paipais è stata un’occasione per puntare un faro su Ponticelli e per supportare l’Amministrazione nelle sue iniziative di rilancio e valorizzazione del quartiere. Con la targa a Covella inizia il percorso, ha sottolineato il presidente Esposito, della Commissione per dare un riconoscimento a tutti coloro che in città sono impegnati quotidianamente nella difesa e nella promozione della legalità.