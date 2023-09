Minacce di Morte a Marilena Natale, conferenza stampa al SUGC

Dopo le minacce di morte a Marilena Natale e alla sua scorta domani, mercoledì 13 settembre alle ore 11 presso la sede del SUGC (a Napoli in vico Monteleone 12), si terrà una conferenza stampa sull’emergenza sicurezza per i giornalisti sul territorio. In Campania sono ben 5 i cronisti costretti a vivere sotto scorta armata, 4 di questi sono minacciati dallo stesso clan di camorra. Interverranno il presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani, il coordinatore nazionale e il presidente di Articolo21, Giuseppe Giulietti e Paolo Borrometi, il segretario generale aggiunto della Fnsi Claudio Silvestri, il parroco sotto scorta don Antonio Coluccia, i cronisti sotto scorta Marilena Natale e Mimmo Rubio, e la giornalista Luciana Esposito. Saranno presenti i vertici del Sindacato unitario giornalisti della Campania e la portavoce di Articolo21 Campania Désirée Klain.

