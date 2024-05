Presentazione “Architettura tessile in nuce” di Aldo Capasso all’Ordine degli Architetti

“Il concetto di leggerezza si sta sempre più affermando, peraltro, come un efficace contributo alla sostenibilità in molti settori della società. In effetti, il problema ecologico coinvolge anche l’architettura massiva e il concetto di etica ed estetica in generale nel costruire.- come sottolinea Capasso nella prefazione del libro- Tali riflessioni scaturiscono dalla valutazione dell’architettura tessile, anche in confronto con l’architettura massiva, partendo dai riferimenti letterari e strutturali, quali la Leggerezza di Italo Calvino, la locuzione costruttiva Less is more d Mies van der Rohe e le analogie strutturali con la biologia di Frei Otto. Il volume restituisce un lungo racconto che, a partire dalle opere di Frei Otto negli anni ’50 del secolo scorso, giunge ai giorni d’oggi.”