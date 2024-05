Arriva Futuriamo, da mercoledì 8 a venerdì 10 alla Mostra d’Oltremare la fiera dell’orientamento

Siamo prossimi alla I edizione di Futuriamo – Orientarsi oggi, nel mondo del domani – futuristico e atteso festival dedicato all’orientamento di giovani e studenti che colorerà la Mostra D’Oltremare di Napoli i prossimi 8, 9 e 10 Maggio.

Futuriamo porta un concetto di innovazione e una ventata di futuro nel Mondo dell’orientamento dei giovani, sviluppando al contempo esperienze pratiche, teoriche e conoscitive per i partecipanti, mettendo loro a tu per tu con le proiezioni del lavoro del domani e con le esigenze stesse delle realtà aziendali, delineando scenari possibili, preannunciando trend professionali e andando a informare su quelle che sono le probabili richieste del Mondo del lavoro che verrà.

Un concetto fortemente sottolineato da Job Road Academy, organizzatore e promotore dell’evento, Ente accreditato dalla Regione Campania e dal Ministero della Pubblica Istruzione, che da sempre opera nel campo dell’inclusione professionalizzante, del rispetto e della valorizzazione delle singole potenzialità dell’essere umano, facendosi portavoce di un’idea di formazione “migliorativa dell’anima”, in cui oltre ad accrescere e formare le skill professionali ad personam, si esaltano in primis peculiarità, inclinazioni e naturali ambizioni.

Futuriamo, che impronta il suo core nei giovani e nello specifico negli studenti vicini alle importanti scelte di vita del post scuola, offre una tre giorni – 8-9-10 Maggio – di eventi, talk e confronti diretti tra relatori, volti di successo e i partecipanti stessi, tra tre diverse aree tematiche dedicate – Sport, arte e spettacolo / Nuove tecnologie / Formazione & Terzo settore – diversi stand espositivi e un main stage dove si alterneranno partner e grandi guest star attese, tra cui: Clementino, Ntò, El Pampa Sosa, Daniele Ciniglio, Carlo Caracciolo, Pasquale Palma, Giovannino Iovino, Ernesto Lama, Giovanni Allocca, Rosaria Scotti e Giuseppe Romano.

Nello specifico, ogni area tematica, dedicata all’innovazione e alla conoscenza pratica di ogni settore, è caratterizzata da un programma di eventi esclusivi a cui prendere parte con una partecipazione di 150 utenti registrati per singola iniziativa, incontri guidati da relatori esperti e professionisti di successo e dove i giovani presenti hanno modo di prendere parte attiva del confronto teorico e pratico e sfidarsi a suon di orientamento e conoscenza, grazie all’esperienza immersiva di “Futuriamo Experience”, un vero e proprio format di “orientagaming” studiato in esclusiva per Futuriamo da Vegas Comunicazione.

Aziende, realtà universitarie, associazioni di categoria, mondo associazionistico e artistico coloreranno il festival tra i tanti stand espositivi e dove i giovani avranno modo di “pregustare” tutte le possibili sfumature del lavoro del domani, in un harem multidisciplinare dinamico e dalla forte impronta futuristica, che farà da palcoscenico naturale al fitto calendario di eventi previsto.

Il programma di Futuriamo, infatti, accompagnerà i visitatori tra iniziative di espositori e partner, aree social, il corner dedicato di Radio Ibiza, esibizioni e continue interazioni tra le fila della fiera e un susseguirsi di storie di successo e grandi volti dello spettacolo, di sport, cultura e business che si alterneranno sul palco centrale, creando una grande e continua baraonda di emozioni e fruttuosa partecipazione.

“Scegli chi vuoi essere, non fartelo imporre” – Da sempre motto trainante di Job Road Academy e dei suoi volti fondatori Vincenzo Menichino, Luciano Fuschillo e Claudio fuschillo – “Il nostro fine ultimo è chiaramente quello di aumentare la consapevolezza dei giovani a cui ci rivolgiamo, fornendo loro tutto il supporto e l’informazione utili a poter scegliere con coscienza il lavoro del proprio futuro” e oggi più che mai, volano dei sogni e delle aspirazioni dei grandi professionisti del futuro che verrà.