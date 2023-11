Re – UP, a Pompei si discute del benessere psicofisico dei bartender

Lunedì 4 dicembre al luxury hotel Habita79 MGallery di Pompei, a pochi passi dall’ingresso agli scavi archeologici di Pompei e dal santuario, le eccellenze dei cocktail bar della Campania si incontrano per discutere del benessere psicofisico di tutti gli operatori del settore ho.re.ca .

Su iniziativa di Fontanella Distribuzione, azienda leader in Campania nella distribuzione di food & beverage e soprattutto per spirits di alta qualità, con il supporto di un partner d’eccezione come Martini, addetti ai lavori, bartender, giornalisti e medici si confronteranno su welfare e work-life balance di tutti i lavoratori del mondo cocktail bar.

Il parterre di ospiti è composto da personalità di tutto rispetto nel settore della mixology, del giornalismo e della medicina. Il confronto, moderato Andrea Parrella, giornalista di Fanpage, vedrà gli interventi di:

Vincenzo Pagliara , miglior bartender d’Italia nel 2022 secondo “World Class Italy” e fondatore di “Laboratorio Folkloristico” di Pomigliano d’Arco;

, miglior bartender d’Italia nel 2022 secondo “World Class Italy” e fondatore di “Laboratorio Folkloristico” di Pomigliano d’Arco; Paola Mencarelli , giornalista di Gambero Rosso ed autrice della Florence Cocktail Week, Venice Cocktail Week e della prossima Amalfi Cocktail Week;

, giornalista di Gambero Rosso ed autrice della Florence Cocktail Week, Venice Cocktail Week e della prossima Amalfi Cocktail Week; Giovanni Continanza , giornalista di Bargiornale;

, giornalista di Bargiornale; Leonardo Ciccarelli , giornalista di Cookist;

, giornalista di Cookist; dottor Roberto De Filippis , consulente ortopedico di chirurgia protesica presso “Clinica Mediterranea” e “Clinica Santa Patrizia” di Napoli;

, consulente ortopedico di chirurgia protesica presso “Clinica Mediterranea” e “Clinica Santa Patrizia” di Napoli; dottoressa Feliciana Fontanella , nutrizionista di Castellammare di Stabia;

, nutrizionista di Castellammare di Stabia; Eleonora Pasqualini , hr consultant di Reliance Consulting Group;

, hr consultant di Reliance Consulting Group; Giacomo Acerbis, brand ambassador Martini, il quale illustrerà anche la nuova app Martini realizzata proprio per aumentare il welfare dei propri dipendenti.

Ad aprire e chiudere l’incontro sarà Antonio Fontanella, general manager di Fontanella Distribuzione.

L’obiettivo è quello di spingere la categoria a prendersi cura di sé stessi attraverso buone pratiche che possono mitigare i fattori di rischio e regalare giornate di benessere ai singoli operatori ma anche agli altri. Grazie all’iniziativa di Fontanella Distribuzione, infatti, nel 2024 saranno realizzate 7 giornate all’insegna dello sport, del relax e della solidarietà a cui parteciperanno 15 fortunati bar della Campania. Quest’ultimi saranno scelti attraverso un contest fotografico sui social.

Al termine dell’incontro, spazio alla convivialità e alla degustazione di piatti e di drink preparati dagli chef e bartender de Il Circolo, il cocktail bar del luxury hotel Habita79 MGallery.