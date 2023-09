Un minuto di legalità al GeoFilmFestival con l’avvocato Sonia Napolitano

Al via la quarta edizione del GeoFilmFestival, giovedi 28 settembre a Cittadella in provincia di Padova, ci sarà l’inaugurazione.

“E ‘lusinghiero per me avere la possibilità di parlare di legalità. Partecipare al GeofimFestival mi inorgoglisce. Ringrazio l’amministrazione comunale, provinciale e regionale e in particolar modo Rocco Casentino, Direttore Artistico della manifestazione e l’Associazione ‘L’Officina delle idee’, quale portavoce promulgatrice di legalità sui temi importanti e attuali che affronteremo nelle serate” del Festival. È meritorio innestare in un raccoglitore internazionale di idee un divulgatore di legalità quale centro propulsore di best practices civiche culturali e ambientali, sinonimo di forte sensibilità.”.

È con queste parole che l’avvocato Sonia Napolitano, del Foro di Nola, conferma la sua partecipazione al GeofimFestival di Cittadella. Legalità ed ambiente, un binomio indissolubile e nello spazio a lei riservato saranno affrontati di volta in volta temi scottanti e nuove sfide per promuovere leggi a tutela degli uomini e animali.

“Non avalliamo consumata retorica– aggiunge l’avv. Napolitano- ma lavoriamo per contrastare le varie forme di criminalità ambientale per disegnare un futuro migliore, fatto di legalità, rispetto ed esempi virtuosi. Bisogna osservare le regole, e rispettare l’ambiente significa rispettare sé stessi e la comunità di cui si è parte integrante. Educhiamo i nostri ragazzi a comportarsi nel rispetto delle norme e difendere il terriorio in cui si vive”. Il GeofimFestival, manifestazione di grande interesse interazionale, è giunta alla sua quarta edizione e quest’anno si propone un traguardo di maggiore sensibilità sociale e morale, attraverso la conoscenza e la responsabilità verso il tema protagonista: l’ambiente. GeoFilm Festival, il Cinema degli Elementi, Premio Internazionale di Cinematografia “The Golden Earth” e “Targa Cinit” – Cineforum Italiano, a cura del regista Rocco Cosentino, è rivolto ai filmaker, a tutti gli operatori e al pubblico con l’obiettivo di realizzare e produrre medio-cortometraggi. Grande attesa nell’antica città medievale di Cittadella in provincia di Padova, per la serata di apertura prevista il 28 settembre presso la Sala Auditorium Torre di Malta, interessante momento di scambio professionale e culturale tra registi e personaggi di tutto il mondo. Di grande interesse sarà la rubrica culturale condotta e curata dalla giornalista Maria Grazia Porceddu e dalla scrittrice e storica del cinema Chiara Ricci, che in ogni serata di proiezione, presenteranno curiosità, notizie e rispettive bibliografie sulla ‘settima arte’. Una testimonianza di come quest’ultima possa avere un ruolo importante nella difesa dell’ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato, il giusto veicolo nel raccontare buone pratiche. Grazie anche a queste proiezioni, si veicolano messaggi ambientalisti. Il cinema ha come scopo quello di catturare la vita, creare un riflesso del mondo che permetta di interpretare la realtà e allo stesso tempo di smuovere e ridestare le nostre coscienze. No all’indifferenza e al torpore, sì alla conoscenza e alla divulgazione.

Sabrina Ciani