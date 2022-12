Quanto rapidamente funziona Bitcoin?

Bitcoin sta indubbiamente diventando il mezzo di pagamento preferito da molte aziende, aziende e individui oggi. A differenza delle tradizionali forme di pagamento che di solito subiscono numerosi ritardi, Bitcoin facilita i trasferimenti di denaro tempestivi. I pagamenti in genere richiedono solo pochi minuti per essere completati, il che influisce su una maggiore comodità. Ciò ha fatto sembrare Bitcoin un mezzo di pagamento più affidabile rispetto a bonifici bancari, carte di credito o carte di debito. Ad esempio, l’ bitcoin-code.it richiede una conferma di blocco per i depositi Bitcoin e due conferme di blocco per i prelievi.

Elaborazione delle transazioni Bitcoin

L’elaborazione delle transazioni Bitcoin di solito dura in media da dieci a venti minuti. Tuttavia, i tempi di transazione possono variare in base a diversi fattori, tra cui l’attività di rete totale, il tasso di hash e le commissioni di transazione. È probabile che le transazioni richiedano più tempo se la rete è congestionata. Ciò crea un arretrato di transazioni nel mempool, con il risultato che gli utenti pagano commissioni di transazione più elevate per ottenere le loro transazioni confermate più velocemente. Un tale incidente si è verificato nell’aprile 2021, spingendo la commissione media di transazione Bitcoin a $59.

Bitcoin Mempool

Un mempool Bitcoin è un record di tutte le transazioni non confermate e non convalidate sulla blockchain. Si tratta di un archivio temporaneo di transazioni Bitcoin non confermate sulla rete. Quando i minatori aggiungono un nuovo blocco alla blockchain, il sistema li cancella periodicamente. Tuttavia, i minatori rimuoveranno le transazioni nel mempool solo dopo aver raggiunto la soglia minima della commissione di transazione. Le transazioni con commissioni inferiori dovranno spesso attendere molto più a lungo per essere elaborate e confermate.

Verifica delle transazioni

A volte, le transazioni Bitcoin possono richiedere diverse ore per ricevere la conferma. Un numero elevato di transazioni può facilmente creare congestione sulla rete, rallentando il processo di verifica e convalida. Tuttavia, è possibile saltare in prima linea e avere le transazioni confermate immediatamente pagando una tassa mineraria più significativa.

Gli utenti di Bitcoin devono incentivare i minatori a includere le loro transazioni nei blocchi successivi quando inviano fondi in tempi di congestione della rete. Il numero limitato di minatori e le dimensioni fisse dei blocchi consentono di pagare commissioni molto più elevate per ricevere un trattamento di prima classe.

Conferme Bitcoin

Una conferma di transazione Bitcoin si verifica dopo la sua verifica e inclusione nella blockchain. Tale processo richiede circa dieci o venti minuti, dopo di che i minatori creeranno un altro blocco, aggiungendolo al precedente, portando a due conferme. Alcuni servizi richiedono solo una prova, ma altri stipulano tre o più conferme Bitcoin.

Le transazioni Bitcoin spesso passano attraverso diverse conferme prima di essere finalizzate. Questo perché gli utenti potrebbero invertire le transazioni non confermate o provare a spendere gli stessi token due volte. La convalida avviene solo dopo che i minatori hanno creato un nuovo blocco.

Il trasferimento di fondi Bitcoin più significativi di solito richiede sei conferme, della durata di circa un’ora. Tuttavia, può anche richiedere molto più tempo, soprattutto quando la rete sta vivendo un traffico colossale. Tuttavia, gli esperti raccomandano di attendere la conferma per garantire che il trasferimento di denaro abbia successo.

Accelerare le transazioni Bitcoin

I minatori verificano e confermano le transazioni sulla blockchain a un tasso predeterminato, in base al protocollo Bitcoin. Ciò impedisce a loro o a terzi di controllare la rete. Tuttavia, gli utenti di Bitcoin possono ancora accelerare le transazioni, soprattutto quando effettuano pagamenti urgenti che non possono aspettare.

Aumentare le commissioni di transazione è uno dei modi migliori per convincere i minatori a confermare le transazioni più velocemente. Costi più elevati faranno in modo che i minatori diano la priorità ai tuoi pagamenti. È inoltre possibile velocizzare l’elaborazione dei pagamenti eseguendo transazioni durante i periodi non di punta. L’esploratore blockchain può mostrarti quando il numero di transazioni non confermate è al suo minimo.

La tecnologia blockchain di Bitcoin consente agli utenti di inviare e ricevere pagamenti in tutto il mondo rapidamente. Tuttavia, la durata dell’elaborazione dei pagamenti può talvolta variare in base all’attività di rete totale, alle commissioni di transazione e al tasso di hash.