Rsu FAIA Pomigliano (NA). Importante affermazione Ugl Metalmeccanici.

“Al rinnovo della Rsu nell’azienda Faia di Pomigliano D’Arco (NA), l’Ugl Metalmeccanici presentandosi per la prima volta con la propria lista di candidati, viene premiata affermandosi al 24,5% delle preferenze, riuscendo a eleggere Rappresentante Sindacale il dipendente Nicola Vespro”.

Lo dichiarano il Segretario Regionale Ugl Metalmeccanici Campania, Luigi Marino unitamente a Ciro Esposito, Segretario Provinciale della Federazione Ugl di Napoli.

“Un risultato non scontato – aggiungono – alla Faia, azienda metalmeccanica che fornisce servizi di assemblaggio di strutture aeronautiche che opera nel gruppo Leonardo, leader nell’avvalersi della cura in ogni aspetto tecnico e nella programmazione necessaria nel pieno rispetto della qualità. I dipendenti hanno dimostrato una straordinaria partecipazione, che hanno espresso il proprio consenso e valorizzato, pienamente, questo importante processo di partecipazione democratica all’interno dell’azienda che premia l’Ugl: da parte nostra – concludono Marino e Esposito – vanno i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto Rsu Vespro”.

Complimenti giungono dalla Segreteria Nazionale Ugl Metalmeccanici: “Ciò conferma l’ottimo andamento della federazione dei metalmeccanici che continua ad eleggere delegati in tutta Italia. Un ringraziamento, va a tutti i candidati, i membri della Commissione elettorale e del seggio per l’impegno profuso e per il leale confronto. Davvero congratulazioni – conclude la nota – al neo eletto R.S.U Vespro e auguri di un proficuo e sereno lavoro”.