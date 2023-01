Saldi, migliorano le vendite nei centri commerciali.

“I primi dati sono incoraggianti anche se alcuni sostengono che i saldi invernali siano diventati troppo prevedibili e poco interessanti per i consumatori, che cercano sempre nuove esperienze di acquisto – spiega il vicepresidente dei direttori dei centri commerciali Gaetano Graziano -. Rispetto alle previsioni negative, dove si prevedeva un rinunciatario su tre che non si sarebbe recato nei negozi a causa del peggioramento della propria condizione economica, il settore non è andato proprio male.”

E’ uscito a ridosso dell’inizio dei saldi in Campania il libro “I segreti dei centri commerciali” scritto da vari esperti del settore, fra cui proprio il napoletano Gaetano Graziano, vicepresidente dell’ADCC (associazione nazionale dei direttori dei centri commerciali). Il volume è una sorta di manuale per i direttori dei centri della grande distribuzione che è una sorte di comandante della nave e deve conoscere il diritto, l’economia, la meccanica ed il marketing.