Saper Fare con le mani, l’iniziativa di Confartigianato Nola.

Si è conclusa l’altro giorno la terza edizione di ” Saper Fare con le mani ” l’evento di Confartigianato Imprese Nola che ha concluso la prima parte del Bando Faberlab con la premiazione di due idee imprenditoriali ritenute dalla giuria di grande rilievo sociale ed economico per il territorio.

Il primo premio è andato a Carlo Nappi giovane cartapestaio nolano, il secondo premio è andato a Francesco Napolitano con il progetto ” un vigneto per Nola” abbinato al recupero monumentale e culturale di Castel Cicala. Meritevoli di applausi e distanziati dai vincitori per pochi voti sono le successive idee progettuali presentate rispettivamente da Mauro Biagio Mariano con la sua App per mettere in collegamento tutti i membri della comunità nolana con le aziende e le pubbliche amministrazioni e da Lucia Gambale con la sua attività di confezioni di abbigliamento per conto di terzi.

Confartigianato ringrazia Facile Impresa, Filippo Nunziata RC Quality sistem, Giuseppe Rubino, il Movimento Piazza D’Armi, Alberto Ruggiero per la collaborazione all’iniziativa, nonché il Museo Archeologico di Nola. Determinante l’impegno dei componenti della giuria che hanno lasciato aziende e studi professionali per essere presenti tra cui FIAT Partner Nazionale Confartigianato con Francesco Russo, AISHA parrucchieri ed estetica con Antonella e Lella Caiazzo la Pasticceria GF3 con il cav. Francesco Grasso, MATE con Mariateresa, VINI E BOCCACCI con Francesco Chiacchiaro, SFERASUD srl con Fausto Foglia, la Caffetteria ALL TO DRINK con Giovanni Forino, VAM Costruzioni con Vincenzo Napolitano, Pasticceria Minichini con Giovanni Minichini, l’avv. Giuseppe Guida, il dott. Giuseppe Fedele l’avv. Antonio Russo, l’Avv. Angelo della Pietra, l’avv. Antonio Marotta, l’Avv. Carmelina Mascolo, l’avv. Antonio Passaro, il dott. Nicola Scala, l’Avv. Rossella D’Onofrio, l’avv. Viola Valentina Graziano, l’Avv. Pasqualina Pierno, l’avv. Carmen De Simone, il dott. Francesco Martone, il Cav. Carlo Mascolo, il dott. Paolo Sorrentino, il Presidente della Pro Loco dott. Giuseppe Bianco, l’Ispettore Filippo Cantalupo, l’Assessore al Comune di Nola, dott.ssa Elvira Caccavale, il Consigliere di maggioranza dott. Antonio De Lucia, il sindaco del Comune di Nola ing. Gaetano Minieri, l’Assessore al Comune di San Paolo Belsito Nello Sabatino es il sindaco del Comune di San Paolo Belsito l’avv. Raffaele Barone.

Importante anche il contributo della Compagnia teatrale “Pipariello” nonché del maestro Leopoldo Santaniello per la mostra delle sue opere. Un sentito grazie va ai vertici di Confartigianato Imprese presenti in sala in particolare al Presidente Antonio Miele, al Presidente Errico Inferrera ed al giovane Presidente dei Trasporti della Regione Basilicata Lidio Notaroberto.