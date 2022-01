Shipping, Grimaldi: 2021 anno molto positivo.

“Il 2021 si è chiuso in modo positivo, non ci sono ancora i numeri del bilancio ma sarà probabilmente il più alto fatturato, o comunque il risultato migliore di questi ultimi anni”.

Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi, è soddisfatto, dopo un 2020 chiuso con un fatturato di 2,78 miliardi in calo rispetto al 2019.

“Un risultato molto buono e ci sono grandi investimenti e navi nuove che stanno arrivando. Il settore contenitori va molto bene e la nostra consociata, Atlantic container line, che opera nei collegamenti fra Nord Europa e Nord America credo abbia fatto il miglior risultato della sua storia. La parte passeggeri è andata molto meglio del 2020 ma ancora un po’ peggio del 2019. Molta luce invece sulla parte carico e un po’ di sofferenza nell’automotive per la crisi dei microchip. Ma per il 2022 le attese sono ancora migliori”. Fra le sfide di crescita, Grimaldi punta anche all’acquisizione di porti in Grecia. “La risposta spetta al governo – dice l’ad – siamo sicuramente fra le aziende prese in considerazione. Il primo porto dovrebbe essere Igoumenitsa, se ne dovrebbe parlare a febbraio. Con il governo greco abbiamo discusso di recente della tutela degli interessi generali, su cui puntiamo molto: chiunque comprerà deve rispettare la concorrenza. Pubblico o privato il porto deve essere aperto e dare prezzi ragionevoli a chiunque voglia operare”.

Il gruppo napoletano, specializzato nelle operazioni navi roll-on/roll off, car carrier e traghetti, primo armatore italiano, con 120 navi di proprietà, che serve 140 porti in più di 50 paesi nel Mediterraneo, Nord Europa, Africa Occidentale Nord e Sud America, gestisce 25 terminal portuali in 12 Paesi, continua a investire sull’ammodernamento e ha 15 navi in costruzione: “E stiamo studiando anche 5 car carrier con carburanti ancora più puliti e che dovrebbero consumare la metà”. (ANSA).