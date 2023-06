Sosta in Italia: grazie all’app i pagamenti cashless continuano a crescere

Sempre più cashless anche nella sosta su strisce blu: i pagamenti tramite mobile, senza contanti, sono sempre più utilizzati in tutta la nostra Penisola: è questo quanto emerge dall’analisi di EasyPark Italia, filiale italiana di EasyPark Group, parking tech globale.

Tra gennaio 2020 e lo stesso mese del 2023, i nuovi utenti che in Italia hanno utilizzato per la prima volta l’app EasyPark sono cresciuti del 148%, a fronte di un numero di città coperte dal servizio passate da 500 a 650 unità.

Se la pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione, l’adozione degli strumenti digitali rappresenta una modalità che si è concretamente consolidata anche nel periodo post emergenza sanitaria.

Anche se l’Italia, in generale, è ancora fortemente legata al contante e presenta sotto questo punto di vista un gap rilevante rispetto al resto dell’Europa (solo il 26% delle transazioni totali avviene con modalità di pagamento cashless, contro una media dell’Eurozona del 34%*), nell’ambito della sosta l’app si distingue per essere uno strumento sempre più utilizzato dalle persone.

EasyPark guida la digitalizzazione della sosta

Nel mese di maggio 2023, le transazioni digitali effettuate con l’app EasyPark sul territorio italiano sono aumentate del 48% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Una crescita trainata dalle grandi città che, nel periodo sopra indicato, hanno registrato il maggior numero di soste: Milano (51%), Roma (+50%) e Napoli (+35%).

Il digitale non è solo prerogativa delle grandi città. Percentuali record del mobile parking sono state infatti raggiunte anche nelle medie e piccole città.

Tra i comuni che hanno visto un’ascesa delle transazioni EasyPark (maggio 2023-2022) troviamo Pisa (+82%), Bari (+73%), Como (+72%).

“Siamo orgogliosi di constatare che sempre più comuni italiani, inclusi quelli medio-piccoli, ci contattano per digitalizzare la sosta. I nostri dati ci consentono di poter smentire la narrazione che vuole siano solo le grandi città a innovare“ afferma Silvana Filipponi, Country Director di EasyPark Italia “La nostra presenza capillare e in continua ascesa sul territorio nazionale rappresenta un termometro eloquente di quanto il mobile parking nell’ambito della mobilità sia un tema strategico nelle agende delle amministrazioni comunali e porti vantaggi ai cittadini”.

Mobile parking: volano del turismo, anche internazionale

Altro fattore vincente della digitalizzazione e del pagamento cashless della sosta riguarda il turismo italiano e internazionale. Più l’Italia si adegua agli standard europei, più risulta attrattiva per i turisti.

Secondo i dati EasyPark, nell’estate 2022 sono stati 15.500 gli utenti stranieri a utilizzare l’omonima app in Italia. Un numero che si prevede crescerà ulteriormente quest’anno.

“Come è noto, l’abitudine ai pagamenti digitali è maggiormente consolidata all’estero: per questo le città italiane che scelgono di mettere a disposizione degli utenti l’app per la sosta agevolano il turismo nazionale ed internazionale “continua Filipponi “La digitalizzazione rappresenta un volano importante per l’attrattività turistica del nostro Paese”.

*BCE “Study on the payment attitudes of consumers in the Euro Area (SPACE)”, dicembre 2022.