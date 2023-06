Al via la quarta edizione della Residenza Artistica Sharing Art

Prende il via la quarta edizione della Residenza Artistica Sharing Art. La kermesse, con la direzione artistica dell’attore e regista Luca Varone, anche quest’anno propone un calendario ricco di masterclass, appuntamenti culturali, mostre e spettacoli che si terranno fino al 17 settembre 2023 nel cuore dell’Ager Pompeianus, area archeologica suburbana dell’antica città di Pompei, alle falde del Vesuvio, nei pressi della Civitas Giuliana (Via Civita 5/A).

Dopo l’apertura di Sebastiano Bottari con la sua consolidata masterclass Dialoghi tra monologhi, tocca al direttore artistico dello Sharing Art, Luca Varone presentare la prima edizione del Klimax Drama Lab (in programma il 22 e 23, il 26 e 27, il 29 e 30 Giugno), in collaborazione con il Pompei Street Festival. Si tratta di un corso di teatro rivolto a giovani studenti pompeiani per offrire ai ragazzi un luogo in cui valorizzare la libertà di pensiero, la creatività, l’immaginazione e la collaborazione con gli altri.

Il mese di luglio si apre, dal 3 all’8, con la masterclass Klimax Dance Lab, giunta alla sua terza edizione. Sotto la direzione artistica di Marco De Alteriis e Valentina Verderame, quest’anno la rosa degli insegnanti di danza e dei coreografi è davvero straordinaria: Roberta Ferrara, Silvia Marti, Adriano Bolognino, Michele Oliva, Antonello Tudisco, sono solo alcuni dei grandi nomi che terranno le lezioni di vari livelli e gradi, per cinque giorni, concludendo poi l’8 luglio con un gala aperto al pubblico.

Dal 1 al 7 agosto i coach Luca Gatta e Andrea Coppone guideranno gli allievi alla scoperta della Commedia dell’Arte, tradizione italiana conosciuta in tutto il mondo, a tal punto che alcune maschere sono diventate patrimonio dell’umanità. La Commedia dell’Arte non è solo un genere teatrale ma una vera e propria scuola dell’attore, un insieme di codici che ci aiutano non solo a intraprendere l’artigianato teatrale ma anche ad aprire nuove strade per la ricerca attoriale. La masterclass seguirà un percorso storico e antropologico insieme: si partirà dalle prime maschere che sono comparse sulla scena italiana per arrivare a personaggi più recenti ma anche più complessi.

Dal 22 al 27 agosto le coach Gayatri e Siri Om Dharma introdurranno gli iscritti alla masterclass Yoga Experience per scoprire il potere degli elementi percorrendo la via delle nadi e dei chakra, elementi fondamentali del nostro sistema energetico, nonché centri di coscienza. Attraverso la scienza dello Yoga saranno utilizzati vari metodi e tecniche che coinvolgono il corpo, il respiro e la mente per favorire il risveglio di una consapevolezza profonda.

A chiudere la sessione masterclass della quarta edizione dello Sharing Art, dal 4 al 10 settembre, la seconda edizione del Vesuvius Contact Festival. Sei giorni di contact improvisation con coreografi, insegnanti e artisti internazionali come Leilani Weiss, Alessandro Rivellino, Sergey Semichev e Lidia Marinaro.

Dal 14 al 17 settembre la Residenza artistica ospita Cinema e comicità con l’autore, regista e sceneggiatore Federico Moccia (tra i suoi film Classe mista 3a, Scusa ma ti chiamo amore, Amore 14, Scusa ma ti voglio sposare) ed il comico e personaggio televisivo Marco Capretti. I due artisti daranno spazio al monologo comico, alla costruzione del personaggio, inoltre aiuteranno i partecipanti ad impostare un provino, ad esaminare le tecniche di recitazione e ad affrontare il set.

Il 16 e 17 settembre sarà un weekend all’insegna dell’healty kitchen in chiave gourmet con l’evento L’Arte di nutrirsi curato dalla nutrizionista e personal trainer Antonia Del Prete.

Calendario eventi disponibile prossimamente