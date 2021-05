The Global Banking Forum: le sfide che attendono banca e finanza, martedì 11 in streaming su www.eccellenzedimpresa.it.

L’evoluzione del sistema bancario in Italia e nel mondo con uno sguardo ai nuovi modelli strategici e operativi, la trasformazione digitale di banche e finanza, la canalizzazione del risparmio verso il sistema delle imprese e gli strumenti finanziari per sostenere lo sviluppo oltre la crisi saranno i temi principali dell’incontro.

Martedì 11 maggio, ore 9.30 – 16

In diretta streaming su www.eccellenzedimpresa.it

INTERVERRANNO

Enrico Sassoon, Direttore HBR Italia, Presidente Eccellenze d’Impresa, Rony Hamaui, Segretario generale ASSBB, Massimo Gaudina, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Angelo Tantazzi, Presidente Prometeia, Nazzareno Gregori, Direttore Generale Credito Emiliano, Presidente ASSBB (chairman), Giuseppe Lusignani, Vicepresidente Prometeia, Elena Lavezzi, Head of Southern Europe Revolut, Patrizia Grieco, Presidente MPS, Giuseppe Latorre, Partner e head of Financial Services di KPMG, Davide Serra, Amministratore delegato Algebris Investments, Giovanni Sabatini, Direttore generale ABI, Elena Goitini, Amministratore delegato BNL BNP, Alessandra Losito, Direttrice generale Pictet Wealth Management Italia, Pietro Sella, CEO Sella Group, Roberto Nicastro, Chairman Aidexa, Ignazio Rocco, CEO Credimi, Ugo Cotroneo, Managing Director & Partner Boston Consulting Group, Ugo Loeser, CEO Arca Fondi SGR (chairman), Monica Mandelli, Managing Director KKR, Giovanni Sandri, Country Head for Italy BlackRock, Giovanni Tamburi, Presidente Tamburi Investment Partners, Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato Borsa Italiana, Victor Massiah, Past President ASSBB, Ugo Bassi, Direttore Mercati Finanziari Commissione europea, Alessandra Perrazzelli, Vicedirettrice generale Banca d’Italia, Luigi Consiglio, Amministratore delegato Eccellenze d’Impresa.