Top 500 Campania, imprese a confronto a Villa Pignatelli.

Far dialogare istituzioni e mondo imprenditoriale per mettere a fuoco le opportunità date dal Pnrr.

E’ stato questo l’intento dell’evento ‘Top500 Campania’, giunto alla terza edizione, promosso da Pwc Italia e dal quotidiano Il Mattino.

Un’edizione che ha dunque focalizzato l’attenzione sull’impatto che le risorse del Piano di resistenza e resilienza possono avere, se ben utilizzate, sul Mezzogiorno e il suo sviluppo avendo come punto d’arrivo la riduzione del divario con il Nord.

”Fino a quando non si vive al Sud i divari, seppur noti, non si colgono – ha affermato Federico Monga, direttore de Il Mattino – e dunque sarà necessario vigilare affinchè i bandi portino davvero le risorse almeno per il 40 per cento come previsto. Purtroppo già in un primo bando abbiamo visto che così non è stato e successivamente ci sono state delle correzioni”.

Durante la giornata si sono alternati interventi di esponenti delle istituzioni a interventi di esponenti del mondo imprenditoriale.

”L’intento di questo appuntamento – ha aggiunto Monga – è far collaborare davvero il pubblico e il privato che ritengo sia il più grande obiettivo del Pnrr: il pubblico deve creare le condizioni perchè i privati possano venire qui a investire, a creare occupazione e lavoro ma il privato non deve considerare il Pnrr come un bancomat ma solo come un aiuto all’investimento”. (ANSA).