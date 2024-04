Torna la Fiera del Vintage all’A1 Expo sabato 20 e domenica 21

Sabato 20 e domenica 21 aprile dalle ore 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, Fiera del Vintage giunge al giro di boa per questo 2024; infatti si tratta dell’ultima edizione prima della pausa estiva per poi ritornare il 7 e 8 settembre.

“Mai cullarci sugli allori – chiosa il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – ma occorre confermare quanto di buono è stato fatto ed inserire sempre qualche attrazione nuova. Debbo dire che gioca a nostro favore l’abilità dei nostri espositori che ad ogni edizione sanno rinnovarsi sempre e stare al passo con le stagioni e le mode. Per questa edizione e per le prossime, nell’area “Fashion Vintage” dedicata all’abbigliamento, abbiamo allestito un corner beverage. Questo per rendere ancora più piacevole la permanenza dei visitatori.

Come ben sapete, questa è l’ultima edizione prima del “Rompete le righe” per la pausa estiva, quindi è anche un momento di analisi. Per farla breve, non possiamo che essere felicissimi di questo primo semestre. I numeri sono straordinariamente in crescita ma ciò che veramente ci rende orgogliosi e che ci dà convinzione che la strada tracciata sia quella giusta, sono i feedback che riceviamo, che ci trasmettono entusiasmo e voglia di fare ancora di più”.

Tornando alla fiera, l’area espositiva, completamente al coperto, diventa di edizione in edizione sempre più ricca e corposa. Alla fiera del vintage le aree tematiche presenti sono: abbigliamento, antiquariato, collezionismo, modernariato, retrogames, vinili, libri e fumetti, manga, accessori, artigianato, fotografia, giocattoli, modellini e tanto altro.