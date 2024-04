Da Napoli solidarietà per la cucciola Hope affetta da una grave meningite. Una raccolta fondi per restituirle la speranza

Hope è una cagnolina salvata a Napoli da dei volontari, la più piccola e la più debole di una cucciolata di 7 cani ed è affetta da una grave meningite.

Per lei è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe per poterla curare al meglio e in poco tempo sono stati già raccolti oltre 3mila euro.

Come si legge sulla piattaforma: “Abbiamo affrontato spese ingenti solo per capire cosa avesse, dopo che ci è stata portata indietro dalla famiglia a cui l’avevamo affidata. La cucciola piangeva e non riusciva a tenersi in piedi. Uno dei suoi occhietti era diventato rosso. Infine non riusciva più né a muoversi né a mangiare. Dopo un migliaio di euro e tante indagini abbiamo scoperto che Hope ha la meningite” racconta l’organizzatore della raccolta fondi.

“Hope ha bisogno di restare in clinica ancora per molto tempo, mentre i veterinari la curano. Sta mostrando segni di ripresa. Vogliamo darle ancora la speranza di poter correre dietro ad una pallina, di ricevere le coccole che si merita, di poter semplicemente vivere la sua vita. Se la cifra che raccoglieremo sarà superiore alle spese faremo una donazione ad un’associazione che si occupa di aiutare i trovatelli” fanno sapere i volontari”.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link

https://www.gofundme.com/f/regaliamo-una-speranza-alla-cucciola-hope-vuole-vivere