Family Up, sabato 4 a Gragnano

Un pomeriggio di cultura e animazione da vivere in famiglia sullo sfondo di uno dei luoghi simbolo della città. Quest’anno, accanto a stand gastronomici, intrattenimento per bambini, musica, e visite guidate, l’evento si arricchisce di un’importante valenza simbolica. Alla luce dei venti di guerra e delle situazioni di crisi che si respirano in alcune parti del mondo, la parola chiave di questa edizione sarà: Pace. Convinti che la pace e la riconciliazione debbano essere semi da piantare dal basso per costruire una società più giusta, Family Up Uniti per la Pace offre dunque un momento che invita ciascuno a confrontarsi, a riflettere e ad affidare al Signore il sogno di riaccendere la speranza nel mondo.