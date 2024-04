Ecco un’occasione in più per il consumo domestico del caffè: la nuova macchina espresso a cialde costruita dai maestri artigiani e che resiste nel tempo

Puntare sul mercato delle famiglie offrendo una possibilità in più con una macchina per il caffè espresso a cialde, realizzata su misura da maestri artigiani e progettata per durare nel tempo: è l’ultima proposta di Caffè Toraldo, che propone un nuovo prodotto pensato per il mercato domestico.

Il caffè monoporzionato sta registrando una crescita senza precedenti, diventando un fenomeno così radicato da aver già superato l’iconica moka in termini di consumo. Secondo i dati dell’edizione 2023 di AstraRicerche per conto del Consorzio Promozione Caffè, il 42,7% degli italiani preferisce la praticità delle macchine a cialde o capsule, seguito dalla moka con il 28,8%.

La macchina espresso è diventata parte integrante della nostra cultura, trasferendo il rito irrinunciabile del caffè tra le mura domestiche, dove la ricerca della qualità del bar continua ad essere prioritaria. In questo contesto in continua evoluzione, Caffè Toraldo apre nuovi scenari nel settore del monoporzionato, che conta una percentuale significativa del volume d’affari. Particolarmente interessante è il segmento delle cialde, un prodotto sempre più apprezzato per le sue caratteristiche naturali ed ecocompatibili, e per la qualità del caffè in tazza. Con l’obiettivo di consolidare e potenziare il canale domestico, e in particolare il segmento dei negozi specializzati, Caffè Toraldo lancia la Macchina Espresso a Cialde Rock, progettata in Italia da maestri artigiani di Union Group e resistente all’usura.

“L’azienda è storicamente legata al settore bar con oltre 50 anni di esperienza” – commenta Marco Simonetti, AD di Caffè Toraldo: “adattiamo le nostre miscele ai diversi sistemi, riproponendo sempre la stessa qualità. Anche la nuova macchina espresso è stata progettata per erogare un caffè sempre più simile a quello del bar. Il sistema a cialde è quello che meglio riesce a replicare questa esperienza, infatti, durante l’estrazione, il caffè passa attraverso soltanto due strati di filtro carta, consentendo un’estrazione diretta. Questo processo intensifica la classica crema ed esalta il corpo grazie alla maggiore quantità di macinato, rispetto agli altri sistemi, pari a 7,2 grammi”.

Realizzata con finiture eleganti e materiali robusti garantisce massima efficienza e funzionalità. È un prodotto durevole che si contraddistingue per la sua solidità nel tempo, grazie alla copertura in lamiera resistente alle ossidazioni e corrosioni. Leggera e compatta e dal design curato, la macchina si adatta a ogni ambiente, mentre la sua progettazione mira a garantire un funzionamento silenzioso, con un basso utilizzo di materie plastiche per preservare l’ambiente. Utilizzando solo energia proveniente da fonti non inquinanti, la macchina offre alte performance con un basso consumo energetico. Un servizio di assistenza tecnica e customer care dedicato, prima e dopo la vendita, assicura la soddisfazione a lungo termine dei clienti. Certificata CEE, attesta la conformità agli standard europei per la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica.