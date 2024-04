Medici senza carriere: applicare legge Brunetta per fermare aggressioni

da Medici Senza Carriere riceviamo e pubblichiamo

Ieri un medico di medicina generale e’ stato aggredito da un assistito, poiché quest ultimo pretendeva che il sanitario gli certificasse dieci giorni di malattia, piuttosto che due.

Sono arrivate le solite parole di solidarietà di varie figure istituzionali come Presidente dell’Ordine dei Medici- Chirurghi e del Presidente della Federazione Nazionale degli

Ordini dei Medici-Chirurghi, così come dei vertici dell’azienda sanitaria locale.

Che, come al solito, resteranno parole e basta!

Oramai siamo alla frutta! Per non dire al secondo ammazza caffè!

Così era stato l’anno scorso a Quarto e ancora prima a Giugliano, dove rispettivamente era stato rifiutato di certificare i giorni richiesti dal paziente e dove era stato rifiutato ad un parente di un paziente una certificazione di malattia per quest’ultima, omessa dal medico ospedaliero.

Più volte abbiamo affermato a gran voce che non abbiamo bisogno di parole di solidarietà e conforto, ma di soluzioni che vanno a prevenire il fenomeno!

L’unica vera e reale soluzione è l’auto dichiarazione dello stato di malattia del cittadino, come avviene già in tutta Europa. Per una volta facciamo in modo che l’Italia sia un

paese europeo e non sempre “un paese bello, ma inutile!”

Inutile proporre visite a distanza attraverso piattaforme informatiche, che andrebbero solo a complicare ancora di più la fluidità della certificazione, che ricordiamo è la risultante di una valutazione medica, in seguito ad una visita, ai sensi della Legge Brunetta.

La televisita ha senso per i pazienti con determinate patologie, come le patologie oncologiche, affinché il paziente, già provato per la malattia, non debba recarsi di

persona dall’oncologo per il controllo di referti di esami diagnostici.

Rendere, invece, la televisita un escamotage per non andare al lavoro, peggiorerebbe solamente l’attuale situazione, soprattutto dal punto di vista delle risorse economiche; in questo ci appelliamo all’INPS e a Confindustria che tanto amano la certificazione medica,

anche per pochi giorni di inabilità al lavoro e per patologie non obiettivabili, come una banale cefalea.

Medici senza Carriere si appella al Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni e al Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci, affinché ignorino le proposte bislacche e autoreferenziali e prendano in considerazione ciò che chiedono la stragrande maggioranza dei medici italiani: Autodichiarazione dello stato di inabilità al lavoro da parte del cittadino, fino a cinque giorni, con controlli a sorpresa dei medici INPS senza fasce orarie.

Così come ci appelliamo ai Presidenti delle Regioni e ai rispettivi Assessori della Salute, affinché la Legge Brunetta sia applicata in tutto, ricordando che la certificazione medicina è un dovere di ogni medico che visita un paziente e non un lavoro burocratico da relegare ai medici di famiglia.

Siamo stanchi di essere i capri espiatori di incapacità gestionali di enti pubblici che dovrebbero prendere decisioni risolutive e non continuare a galleggiare nello stile italiano, peggiore che ci possa essere!