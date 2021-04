Unicredit ha erogato in soli otto mesi il finanziamento da 1 miliardo di euro concesso da CDP per supportare le PMI nei settori del turismo, dei beni di consumo e della meccanica, colpiti dall’emergenza Covid-19.

A soli otto mesi dalla firma nel luglio scorso del Protocollo d’intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit, finalizzato al sostegno del territorio e delle imprese italiane, è stato completamente erogato dalla banca il finanziamento da 1 miliardo di euro concesso da CDP per supportare le PMI e Mid-Cap dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19.

UniCredit ha infatti finanziato più di 21 mila tra PMI e Mid-Cap operanti nei settori del turismo, dei beni di consumo e della meccanica, con un taglio medio dei finanziamenti di 50 mila euro.

Nel dettaglio, 500 milioni di euro sono andati ad aziende operanti nei settori dei beni di consumo e nel commercio; 180 milioni di euro sono stati impiegati a favore di imprese della ristorazione, intrattenimento e turismo; il complemento ha supportato imprese della manifattura e meccanica industriale.

Quasi 400 milioni di euro dell’importo complessivo sono stati impiegati per finanziare 8 mila imprese del Mezzogiorno, con una maggiore concentrazione in Campania, Puglia e Sicilia.

In conformità al Protocollo d’Intesa, i finanziamenti potevano avere un importo massimo di 20 milioni di euro e scadenza non inferiore a 24 mesi, così da supportare la realizzazione di investimenti o sostenere esigenze di capitale circolante di medio-lungo termine.

“L’intesa con CDP ci ha consentito di potenziare ulteriormente il supporto fornito alle imprese Italiane, in particolare le Pmi e quelle a media capitalizzazione, ampliando la gamma delle soluzioni utili ad assicurare liquidità, ottimizzare il capitale circolante e riprendere gli investimenti – ha dichiarato Francesco Giordano, co-CEO Commercial Banking Western Europe di UniCredit. Grazie al consolidato rapporto di vicinanza con il sistema produttivo e all’efficienza dei processi creditizi abbiamo rapidamente trasformato la provvista di CDP in un supporto concreto all’operatività delle imprese dei settori particolarmente colpiti, aiutandole in questa fase delicata di uscita dall’emergenza generata dalla pandemia”.

“Grazie al lavoro compiuto in sinergia con UniCredit, a pochi giorni dal lancio del primo Basket Bond di Filiera, siamo orgogliosi di comunicare l’esaurimento del Plafond da 1 miliardo di euro concesso per supportare la produttività e la competitività di oltre 21 mila imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dell’impatto dell’emergenza epidemiologica – ha dichiarato Paolo Calcagnini, Vicedirettore Generale di CDP. – Inoltre, il risultato conferma il ruolo di CDP al fianco del tessuto imprenditoriale italiano, soprattutto nel Mezzogiorno, in questa fase cruciale per la ripartenza del Paese”.