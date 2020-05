Volotea ricomincia da Napoli il 18 giugno, in sicurezza.

In vista della ripresa delle sue operazioni, nello scenario globale post Covid-19, Volotea ha annunciato misure per garantire igiene e sicurezza per i suoi passeggeri e i suoi dipendenti. La compagnia ha, infatti, aggiornato le sue procedure di igiene e sicurezza, seguendo le normative internazionali, locali e di settore, oltre a collaborare con il suo network di aeroporti in merito alle procedure di gestione dei rischi: – Prima del viaggio, ai passeggeri verrà richiesto di effettuare il check-in online, di ridurre al minimo il bagaglio a mano e di preparare l’eventuale bagaglio addizionale per il check-in, limitando il numero di bagagli da portare a bordo. – Una volta arrivati in aeroporto, ai passeggeri verrà rilevata la temperatura corporea attraverso termoscanner e richiesto di mantenere il distanziamento sociale. Verrà inoltre chiesto di portare le proprie mascherine ed indossarle in ogni momento, di mantenere una buona igiene delle mani e di attenersi alle norme di etiquette respiratoria. Saranno altamente raccomandati i metodi di check-in automatico e di convalida della carta d’imbarco contactless. – A bordo, Volotea inviterà tutti i passeggeri a rimanere al proprio posto e a limitare la fila per accedere ai servizi igienici. La compagnia sospenderà, inoltre, temporaneamente il servizio di catering a bordo. – Durante la notte verrà effettuata una pulizia approfondita di tutti gli aeromobili, utilizzando potenti disinfettanti industriali. Durante il giorno, invece, verranno eseguite procedure di disinfezione su tutte le superfici della cabina e nei servizi igienici, prestando particolare attenzione a tutte le superfici a contatto diretto con i passeggeri. – Tutta la flotta Volotea è equipaggiata con filtri ospedalieri dell’aria (HEPA: High Efficiency Particulate Air) che filtrano il 99,97% di particelle come virus e batteri o con un sistema che rinnova e pulisce completamente l’aria in cabina ogni tre minuti. Tutte queste misure puntano a offrire un ambiente salubre a bordo di tutti i voli Volotea. La compagnia sta lavorando con un importante organismo di certificazione TIC (Test Inspection and Certification) per verificare e testare tutte le nuove misure implementate: da quelle per la protezione degli equipaggi ai nuovi processi di pulizia, dalle strutture utilizzate negli aeroporti agli equipaggiamenti dell’aeromobile. Lo scopo dell’audit è garantire che le procedure adottate da Volotea siano pienamente conformi alle norme e alle direttive emesse dalle autorità competenti e possano garantire un ambiente salubre durante il volo ai passeggeri. “Siamo pronti a volare di nuovo e offriremo ai nostri passeggeri una migliore esperienza di viaggio, sicura e pulita. Siamo davvero entusiasti di poter ricominciare a volare dal 18 giugno dall’aeroporto di Napoli, dove, per i prossimi mesi estivi, abbiamo consolidato la nostra offerta con un focus maggiore sui collegamenti domestici. Al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti e dei nostri passeggeri, stiamo implementando misure che vanno oltre ciò che viene descritto dalle normative. Abbiamo dialogato costantemente con le istituzioni sanitarie e con gli aeroporti per preparare in modo sicuro la ripresa delle nostre attività. Le nostre misure saranno regolarmente valutate e aggiornate, in linea con l’evoluzione del contesto sanitario globale” – ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. “Grazie alla collaborazione con Volotea, iniziata nel 2013, l’aeroporto di Napoli ha visto progressivamente crescere il numero di destinazioni servite dalla compagnia aerea spagnola, tra le più importanti low cost europee. In questo momento difficile per il nostro comparto, Volotea si conferma un partner strategico per la ripresa del traffico e primo vettore a Napoli per destinazioni nazionali: un segnale estremamente positivo per il territorio” – ha commentato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. Volotea, ha annunciato in Italia, Francia, Spagna e Grecia l’avvio di 40 nuove rotte domestiche per la stagione estiva 2020, rafforzando le connessioni tra terraferma e isole. In Italia le nuove rotte sono 8, 5 delle quali in esclusiva, e permetteranno alla compagnia di moltiplicare i collegamenti tra Sicilia, Sardegna e la penisola italiana.